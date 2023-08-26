Минобороны заявило об улучшении положения войск на купянском направлении

Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российские войска улучшили положение на линии боевого соприкосновения на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

«Подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Помимо этого, за сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка ЛНР, сообщили в ведомстве. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области был уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Потери ВСУ на купянском направлении, по данным Минобороны, составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля. Украинские войска также потеряли самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20.

23 августа в Минобороны сообщали, что российские подразделения «улучшили тактическое положение» на купянском направлении в результате «наступательных действий в назначенных зонах ответственности».

Минобороны Украины 16 августа признало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии. «По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил тогда командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.