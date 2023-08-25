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Кремль заявил о скорой встрече Путина и Эрдогана

Песков: встреча Путина и Эрдогана плотно готовится и состоится уже скоро
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Личные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся в скором времени, подготовкой к ним уже заняты администрации обоих президентов. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на первом после перерыва брифинге.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявление о таких визитах. Мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Она уже готовится, готовится весьма плотно», — отметил Песков на вопрос о возможности встречи президентов.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что встреча президентов в Сочи состоится 4 сентября. Источник «РИА Новости» тогда уточнил, что в администрации турецкого президента заявили, что обсуждения относительно даты и места встречи ведутся дипломатическими каналами, но конкретики пока нет. «Мы рассчитываем на то, что встреча пройдет в сентябре», — добавил собеседник агентства.

Эрдоган неоднократно говорил о встрече с Путиным после того, как Россия 17 июля вышла из зерновой сделки. Сначала он утверждал, что российского президента ждут с визитом в Турции, однако позже источники Yeni Safak и NTV заявили, что встреча пройдет в России. По их информации, визит станет шагом к тому, чтобы восстановить зерновую сделку. Источники утверждали, что по этому вопросу был достигнут значительный прогресс, при этом Анкара считает ненормальной ситуацию, при которой черноморский зерновой коридор действует без участия Москвы.

Россия вышла из сделки 17 июля, назвав причиной невыполнение второй части соглашения. Москва не раз заявляла о готовности продлить зерновую сделку, если будут выполнены ее условия в отношении России. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, и другие.

Киев заявлял, что готов использовать зерновой коридор и после выхода России из соглашения. Минобороны России предупредило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

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