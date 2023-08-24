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ТАСС узнал дату встречи Эрдогана и Путина

ТАСС: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся в Сочи 4 сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Турецкие СМИ ранее писали, что визит станет шагом к тому, чтобы восстановить зерновую сделку
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся в Сочи 4 сентября, сообщил дипломатический источник ТАСС. Источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента заявил, что обсуждения относительно даты и места встречи ведутся дипломатическими каналами, но конкретики пока нет. «Мы рассчитываем на то, что встреча пройдет в сентябре», — добавил собеседник агентства.

В июле Эрдоган говорил, что российского президента ждут с визитом в Турции, однако на этой неделе источники Yeni Safak и NTV заявили, что встреча пройдет в России. По их информации, визит станет шагом к тому, чтобы восстановить зерновую сделку.

Источники турецких СМИ утверждают, что по этому вопросу был достигнут значительный прогресс. Более того, говорят они, Анкара считает ненормальной ситуацию, при которой черноморский зерновой коридор действует без участия Москвы.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о ее приостановке. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении этих условий.

Возможная встреча Путина и Эрдогана обсуждается весь последний месяц. 2 августа между ними состоялся телефонный разговор — по сообщению Кремля, речь шла в том числе и о «подготовке возможной встречи двух лидеров». Эрдоган выражал надежду на то, что Путин приедет в Турцию в августе. «Точная дата еще не определена», — сказал президент Турции 4 августа, но «этот вопрос прорабатывают главы МИДа и разведки».

По сведениям The Wall Street Journal, в конце июля Путин проигнорировал просьбы Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке. Отказ России продлевать сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада, указывала газета. В числе таких действий издание называло передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и готовность одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

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«Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже начали делать», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Позже представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара объяснила свои действия Москве и напряженности в отношениях сторон нет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Сочи встреча
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