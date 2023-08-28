Проблемой при обучении украинских военных стала нехватка переводчиков, которые могли бы объяснить технические термины. Москва критикует военное сотрудничество ЕС и Киева

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Нехватка компетентных переводчиков стала проблемой номер один при обучении украинских военнослужащих, заявил Financial Times голландский бригадный генерал Мартин Бонн. Он занимает должность заместителя главы многонациональной учебной миссии ЕС по обучению служащих ВСУ.

«Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте <...>. Слов, которые никто не использует в повседневной жизни», — пояснил Бонн.

Европейские инструкторы при этом хвалили «потрясающую мотивацию» украинских военных, несмотря на стресс от продолжающихся полтора года полномасштабных боев. Возраст и способности приезжающих на обучение служащих порой сильно различается, поскольку украинские командиры часто не желают отправлять с линии фронта своих лучших людей. Одному из присланных на обучение добровольцев был 71 год.

Как пишет FT, западные инструкторы и украинские военные осознают, что ВСУ не добились того прогресса, на который был расчет. По мнению Бонна, тремя проблемами Киева стала сложная местность, российские беспилотники и радиоэлектронная борьба, осуществляемая российскими войсками.

«Это очень сложно. Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», — добавил голландский генерал.

Один из немецких инструкторов рассказал о случаях, в которых украинские военные не соглашались с предлагаемой европейскими коллегами тактикой. По его словам, они иногда «думают, что знают лучше». Вместе с тем, западные военнослужащие, которые воевали в Афганистане и Ираке и чей боевой опыт в силу этого сильно отличается от более традиционного вооруженного конфликта, идущего на Украине, признают, что они сами учатся у ВСУ.

Дискуссии о методах действия армии Украины закулисно ведутся на высшем командном уровне, об этом писала The Wall Street Journal. Пентагон советует сосредоточить силы на попытках прорыва российской обороны на юге и движении в сторону Азовского моря. ВСУ скорректировало планы наступления, но Киев и Вашингтон пока не смогли прийти к консенсусу, как изменить ситуацию на поле боя. Командующий украинской армией Валерий Залужный говорил западных коллегам, что те не понимают природу конфликта. «Это не борьба с партизанами. Это Курск», — сказал он, имея в виду главное сражение между Красной армией и вермахтом летом 1943 года, которое завершилось отступлением немцев и ставшее переломным моментом войны.

Несмотря на рекомендацию западных партнером сосредоточиться на прорыве южного направления, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский настаивает на укреплении обороны Купянска в Харьковской области Украины, писала The New York Times. По мнению Пентагона, пока ВСУ поровну разделяют войска между югом и востоком, успеха не добиться.

Российский президент Владимир Путин считает, что наступление ВСУ провалилось. «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина», — заявлял он. Москва критикует военное сотрудничество ЕС и Киева.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 25 августа назвал очевидным провал украинского наступления. Он сравнил украинское руководство и их западных партнеров с немецкими генералами, которые обвиняли в провале контрнаступления «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Он отметил, что российские бойцы и командиры «не покладая рук» уничтожают военную технику противника, подобно участникам Курской битвы. По словам Нарышкина, победа в битве «проложила путь к окончательному освобождению Донбасса и последующему изгнанию гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза».