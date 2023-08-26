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Подоляк подтвердил «секретную» встречу Залужного с военными из стран НАТО

Подоляк подтвердил «секретную» встречу Залужного с военными из США и Британии
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам советника главы офиса Зеленского, главком ВСУ регулярно проводит встречи с военными из стран-партнеров Украины. Guardian писала о совещании в «секретном» месте и обсуждении дальнейшей стратегии Киева в боевых действиях
Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный постоянно проводит совещания с партнерами из США и Великобритании, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя публикацию The Guardian о встрече военного с коллегами из указанных стран «в секретном месте» для обсуждения стратегии Киева.

«Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно», — сообщил Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «Политике страны»).

Он отметил, что подобного рода консультации проходят регулярно, но не стал раскрывать темы, которые на них обсуждаются.

По данным Guardian, «необычные» переговоры Залужного прошли почти в 500 км от Киева, они длились пять часов. Целью дискуссии была попытка помочь «перезагрузить» военную стратегию Украины: решить, что делать в свете прекращения прогресса ее контрнаступления. Кроме того, на повестке стоял вопрос о планах боевых действий предстоящей зимой и в 2024 году.

Газета указала, что на встрече был главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи и адмирал, начальник штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Последнего, отмечает Guardian, все чаще признают как важного игрока в вопросе поддержки Украины.

В недавней статье роль Радакина подчеркивала и The New York Times. Газета писала, что о действиях адмирала мало говорят публично, однако он совершил много поездок на Украину, а 10 августа вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли просил Залужного сосредоточить силы в ходе наступления на одном направлении, а не распылять их на юг и восток, как это есть сейчас.

Контрнаступление Украины продолжается с начала июня. Российская сторона не раз называла его безуспешным. Президент Владимир Путин говорил, что «оно провалилось». Причинами этого, по словам министр обороны Сергея Шойгу, являются «грамотно построенная оборона, умелая организация системы огня, профессиональные действия» российской армии.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Михаил Подоляк Валерий Залужный НАТО США
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