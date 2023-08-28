Евросоюз объявит о подготовке к расширению

FT: Президент Евросовета Мишель заявит о подготовке ЕС к расширению к 2030 году

Расширение Евросоюза становится одной из главных задач, следует за несколько лет подготовиться к этому процессу, считает глава Евросовета. FT отмечает, что такой тезис говорит о прогрессе переговоров со странами-кандидатами

Шарль Мишель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Евросоюз и страны — кандидаты на вступление в него должны быть к 2030 году готовы к этому процессу. Такой тезис, по информации Financial Times, озвучит председатель Евросовета Шарль Мишель на стратегическом форуме в Словении. На нем будут присутствовать представители стран-кандидатов: Молдавии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.

«Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. Как для ЕС, так и для его будущих государств-членов», — скажет Мишель, согласно тексту его речи.

Он назовет эти планы амбициозными и вместе с тем необходимыми, которые покажут, что Брюссель настроен серьезно.

Роль Мишеля заключается в поиске консенсуса между странами — участницами Евросоюза, и такое «смелое заявление», отмечает FT, говорит о том, что он достаточно услышал от сторон, чтобы убедиться в возможности такого сценария.

Лидеры Евросоюза проведут неформальную встречу 6 октября в испанской Гранаде — FT пишет, что это станет первым специальным собранием, посвященным расширению.

Власти Украины настаивают на начале официального процесса вступления до конца года. FT пишет, что в частном порядке власти многих стран ЕС задаются вопросом о процессе ее вступления в связи с низкими экономическими показателями, а в центре дискуссий о бюджете находится вопрос о том, как обеспечить финансовую поддержку всем кандидатам, прежде всего Украине.

«Но политическая воля — мощная вещь, и прямо сейчас она играет на руку Киеву», — говорится в статье FT.

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в прошлом июне. Спустя год украинские власти добились выполнения двух из семи условий — реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняли закон о СМИ. Есть прогресс в выполнении оставшихся пяти задач: реформе Конституционного суда, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, «деолигархизации» и вопросе национальных меньшинств.

В Конституции Украины закреплено стремление вступить в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский называл целью на 2023 год добиться начала диалога о вступлении.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС. МИД России при этом считает, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».