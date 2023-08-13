В Китае ответили на данные об отказе лидеров Евросоюза ехать в Пекин

WSJ ранее выяснила, что европейские лидеры, несмотря на приглашения Си Цзиньпина, избегают участия в китайском форуме «Один пояс, один путь». Государственное СМИ Китая заверило, что эти сведения недостоверны

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Приглашения для участия в осеннем форуме по китайской инициативе «Один пояс, один путь» будут отправлены в основном лидерам развивающихся стран, а не развитых. Об этом пишет Global Times (подразделение «Жэньминь жибао», официального издания Компартии Китая) со ссылкой на источник.

Заявления источника, «знакомого с подготовкой мероприятия», были опубликованы в газете в качестве ответа на публикации неназванных западных СМИ. В них говорилось, перечислило само издание, что в форуме примут меньше иностранных чиновников, чем ожидалось, Европа избегает этой площадки, а французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и итальянский премьер Джорджа Мелони вовсе не планируют приезжать на форум.

Как утверждает собеседник Global Times, сведения западных СМИ недействительны, а политики многих стран заявили Пекину о готовности участвовать в форуме.

В конце июля The Wall Street Journal сообщила, что китайский лидер Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на форум «Один пояс, один путь», но они не спешат принимать приглашение. Шольц, Макрон и Мелони пока не планируют ехать в Пекин, не направит своих представителей и Чехия, а Греция уже предупредила китайских коллег, что ее премьер-министр не посетит КНР, рассказали источники WSJ.

Отказ европейских лидеров принять участие в форму отражает ухудшение отношений с Пекином, пишет The Wall Street Journal. Власти Китая надеялись, что Европа примет участие в совместном развитии глобальных торговых и транспортных коридоров, но европейские лидеры делают шаг назад, разделяя опасения Вашингтона по поводу усиления своей экономической зависимости от Пекина, поясняет издание.

Проект «Один пояс, один путь» не оправдал ожиданий, а масштабным планам Пекина помешала пандемия, а также последствия конфликта России и Украины. Форум, который Китай проведет в этом году, покажет, насколько идея привлекательна для других стран сейчас, отмечает газета.

Италия — единственная страна «Большой семерки», ранее присоединившаяся к проекту «Шелковый путь». В конце июля глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто назвал решение предыдущего правительства присоединиться к проекту «импровизированным и безрассудным» и призвал Рим выйти из него, указав на «все более напористую позицию» Пекина в мире. Премьер республики также называла присоединение к нему «серьезной ошибкой».

Китайский форум посетит российский президент Владимир Путин. «Мы получили приглашение, и мы намерены поехать в Китай, когда будет проводиться форум «Один пояс, один путь» в октябре», — рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

