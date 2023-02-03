Зеленский: цель Украины — начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году

Зеленский назвал целью Украины переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Владимир Зеленский (справа) и Шарль Мишель (Фото: president.gov.ua)

Украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве.

«Мы уже начали работу над подготовкой этих переговоров. И ожидаем соответствующих решений Еврокомиссии и Европейского совета», — заявил он.

По мнению Зеленского, интеграция Украины и ЕС необратима и поддерживается европейцами. Он заявил, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский добавил, что украинские власти утвердили план приоритетных действий на 2023–2024 годы, выполнение которого сделает Украину «де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики». Речь идет о промышленности, аграрном секторе, энергетике, цифровых услугах, транспорте, финансовой сфере и таможне. Что именно запланировали сделать в Киеве, он не уточнил.

Президент Евросовета Шарль Мишель на саммите сказал, что после получения статуса кандидата в члены ЕС Украина достигла «немалого прогресса» в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Он заявил о необходимости начать использовать возможности беспошлинной торговли между Украиной и ЕС и включить украинские территории в европейскую зону мобильного роуминга.

Накануне саммита в Киеве Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет о степени готовности Украины ко вступлению в ЕС. В докладе отмечается, что Киеву необходимо провести масштабную работу по обновлению системы финансового контроля. В сфере внешней политики Украина показала «высокий уровень» подготовки к получению членства в ЕС.

В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у Киева есть «амбициозный план» по вступлению в ЕС за два года. Однако источники Politico говорили, что у Украины «довольно высокие ожидания», и подчеркивали, что та сначала должна выполнить все поставленные Еврокомиссией условия.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне. В Кремле заявили, что это внутреннее дело Киева. «Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, <...> этих проблем и так достаточно. И еще важно, чтобы не приносили проблем в отношениях с ЕС», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.