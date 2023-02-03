Зеленский назвал целью Украины переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 16:04
Насколько саммит в Киеве приблизил членство Украины в Евросоюзе Политика, 22:33
Bloomberg узнал о переговорах ФРГ и Швеции о передаче Киеву систем ПВО Политика, 22:19
Глава ЕК оценила в €10 млрд объем будущего пакета санкций против России Политика, 22:13
Кремль напомнил о словах Путина после объявления о поставке Киеву GLSDB Политика, 22:12
Зеленский назвал целью Украины переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году Политика, 22:05
Совкомбанк приостановил выплаты по вечным субординированным евробондам Инвестиции, 22:04
Московское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря поражению «Спартака» Спорт, 22:01
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:23
Эксперты объяснили, почему ПВО США трудно сбить зонд из Китая Политика, 21:22
Федор Емельяненко перевесил соперника перед последним боем в карьере Спорт, 21:15
Минюст внес в список иноагентов блогера Николая Соболева Политика, 21:10
Катар напомнил о запрете поедать разрешенных в ЕС червей и сверчков Общество, 21:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:00
Четвертый легионер покинул «Локомотив» в зимнее трансферное окно Спорт, 20:57
Политика ,  
0 

Зеленский назвал целью Украины переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Зеленский: цель Украины — начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году
Владимир Зеленский (справа) и Шарль Мишель
Владимир Зеленский (справа) и Шарль Мишель (Фото: president.gov.ua)

Украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве.

«Мы уже начали работу над подготовкой этих переговоров. И ожидаем соответствующих решений Еврокомиссии и Европейского совета», — заявил он.

По мнению Зеленского, интеграция Украины и ЕС необратима и поддерживается европейцами. Он заявил, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский добавил, что украинские власти утвердили план приоритетных действий на 2023–2024 годы, выполнение которого сделает Украину «де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики». Речь идет о промышленности, аграрном секторе, энергетике, цифровых услугах, транспорте, финансовой сфере и таможне. Что именно запланировали сделать в Киеве, он не уточнил.

Президент Евросовета Шарль Мишель на саммите сказал, что после получения статуса кандидата в члены ЕС Украина достигла «немалого прогресса» в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Он заявил о необходимости начать использовать возможности беспошлинной торговли между Украиной и ЕС и включить украинские территории в европейскую зону мобильного роуминга.

Накануне саммита в Киеве Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет о степени готовности Украины ко вступлению в ЕС. В докладе отмечается, что Киеву необходимо провести масштабную работу по обновлению системы финансового контроля. В сфере внешней политики Украина показала «высокий уровень» подготовки к получению членства в ЕС.

Читайте на РБК Pro
«Ростелеком» собрался купить «МегаФон». К чему приведет эта сделка
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Сможет ли мировая экономика избежать обвала — The Economist

В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у Киева есть «амбициозный план» по вступлению в ЕС за два года. Однако источники Politico говорили, что у Украины «довольно высокие ожидания», и подчеркивали, что та сначала должна выполнить все поставленные Еврокомиссией условия.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне. В Кремле заявили, что это внутреннее дело Киева. «Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, <...> этих проблем и так достаточно. И еще важно, чтобы не приносили проблем в отношениях с ЕС», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Владимир Зеленский Украина Евросоюз
Материалы по теме
Euraсtiv узнал о проблемах с ускоренным вступлением Украины в ЕС
Политика
Советник Орбана поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС
Политика
Столтенберг счел задачей Украины независимость, а не вступление в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter