Адвокат заявил о переносе сроков обмена пленными между Украиной и Россией

Адвокат заявил о переносе сроков обмена пленными между Украиной и Россией

Это может быть связанно с «некими силами в офисе Зеленского», которые намерены сорвать запланированный обмен, а также обрушить рейтинг украинского президента

Арестованные украинские моряки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщил ТАСС, что сроки обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом сдвигаются на неопределенный срок.

«Пока переносится обмен», — заявил он, отметив, что пока президент Украины Владимир Зеленский не подписывал указ о помиловании находящихся на территории страны осужденных граждан России.

По словам адвоката, вероятно, «есть некие силы в офисе Зеленского», которые намерены сорвать обмен и обрушить рейтинг украинского президента.

О том, что переговоры России и Украины об обмене гражданами, которых удерживают на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, 21 августа сообщил «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили источники РБК. По их данным, обмен может состояться до конца августа. Среди выданных Украине точно будут моряки, задержанные в ноябре у Керченского пролива, отмечали источники.