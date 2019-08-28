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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Обмен заключенными ,  
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Адвокат заявил о переносе сроков обмена пленными между Украиной и Россией
Это может быть связанно с «некими силами в офисе Зеленского», которые намерены сорвать запланированный обмен, а также обрушить рейтинг украинского президента
Арестованные украинские моряки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщил ТАСС, что сроки обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом сдвигаются на неопределенный срок.

«Пока переносится обмен», — заявил он, отметив, что пока президент Украины Владимир Зеленский не подписывал указ о помиловании находящихся на территории страны осужденных граждан России.

По словам адвоката, вероятно, «есть некие силы в офисе Зеленского», которые намерены сорвать обмен и обрушить рейтинг украинского президента.

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Адвокат заявил о решении Москвы и Киева по дате обмена заключенными

О том, что переговоры России и Украины об обмене гражданами, которых удерживают на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, 21 августа сообщил «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили источники РБК. По их данным, обмен может состояться до конца августа. Среди выданных Украине точно будут моряки, задержанные в ноябре у Керченского пролива, отмечали источники.

Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты с Украиной насчет обмена пленными. Он рассказал, что процесс находится в стадии подготовки.

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Комментируя эту информацию, адвокат Валентин Рыбин сообщил, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными. «Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене», — сказал он. Адвокат добавил, что суд должен изменить Мефедову меру пресечения, после чего тот сможет выехать в пункт сбора.

26 августа Рыбин заявил РБК, что Москва и Киев согласовали дату обмена, однако отказался назвать ее. Он также отметил, что окончательные списки участников обмена пока не утверждены. Накануне Рыбин сказал, что стороны завершают процедуру юридического оформления участников обмена. Он уточнил, что россияне ожидают указа Зеленского о помиловании.

Автор: Михаил Юшков
Теги: обмен заключенными, Украина, Владимир Зеленский
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