Адвокат назвал имена готовящихся к обмену на украинцев россиян

Участие в предстоящем обмене готовятся принять трое россиян. Ранее стало известно, что нескольких украинцев, в том числе Романа Сущенко и Павла Гриба, перевели из колоний в московское СИЗО «Лефортово»

Александр Баранов (Фото: РИА Новости)

Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Россией и Украиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

«Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене», — сказал защитник. Он добавил, что суд должен изменить Мефедову меру пресечения на личное обязательство, после чего тот сможет выехать в пункт сбора.

Рыбин также отметил, что дата обмена пока не известна.

Баранова и Одинцова Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом в 2016 году. Украинские суды признали их виновными в госизмене и дезертирстве. Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе в мае 2014-го, в августе этого года суд постановил освободить его под залог.