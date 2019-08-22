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Политика ,  
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Адвокат назвал имена готовящихся к обмену на украинцев россиян
Участие в предстоящем обмене готовятся принять трое россиян. Ранее стало известно, что нескольких украинцев, в том числе Романа Сущенко и Павла Гриба, перевели из колоний в московское СИЗО «Лефортово»
Александр Баранов (Фото: РИА Новости)

Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Россией и Украиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

«Мои подзащитные Александр Баранов и Максим Одинцов готовятся принять участие в предстоящем обмене», — сказал защитник. Он добавил, что суд должен изменить Мефедову меру пресечения на личное обязательство, после чего тот сможет выехать в пункт сбора.

Рыбин также отметил, что дата обмена пока не известна.

Баранова и Одинцова Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом в 2016 году. Украинские суды признали их виновными в госизмене и дезертирстве. Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе в мае 2014-го, в августе этого года суд постановил освободить его под залог.

Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными

О том, что переговоры России и Украины об обмене гражданами, которых удерживают на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, сообщил накануне «Коммерсантъ», информацию подтвердили источники РБК. По их данным, обмен может состояться еще до конца августа. Среди выданных Украине точно будут моряки задержанных в ноябре у Керченского пролива украинских кораблей, отмечали источники.

Газета также указывала, что в обмен на украинцев России может быть выдан бывший главред «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Источник РБК, знакомый с процессом переговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщил, что на их встрече 19 августа была достигнута предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц.

Общество
Правозащитники заявили о переводе еще двух заключенных украинцев в Москву

20 августа правозащитники сообщили, что в московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Представители ОНК со ссылкой на начальника отдела режима и охраны изолятора Александра Ханова подтвердили перевод четверых — Гриба, Карпюка, Кольченко и Клыха. Позднее член московской ОНК Евгений Еникеев и правозащитница Виктория Ивлева сообщили, что в «Лефортово» доставили осужденного по делу о шпионаже Романа Сущенко и осужденного за подготовку терактов Евгения Панова.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, обмен пленными, россияне
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