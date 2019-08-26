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Адвокат заявил о решении Москвы и Киева по дате обмена заключенными

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, рассказал агентству ТАСС, что Москва и Киев согласовали дату обмена удерживаемыми лицами. «Дата обмена известна. Ждем», — сказал он.

Рыбин при этом отказался называть согласованную дату, пояснив, что эта информация «пока не для разглашения». Он также уточнил, что пока не утверждены окончательные списки тех, кто попадет под обмен.

Ранее возможную дату обмена в интервью агентству «РИА Новости» сообщал адвокат Игорь Свинцицкий, который представляет интересы бывшего бойца «Беркута» Александра Саттарова. Он заявлял, что обмен назначен на 28–29 августа.

На прошлой неделе собеседник РБК, знакомый с процессом переговоров, сообщил о том, что на встрече президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона была достигнута предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Речь идет в том числе и о моряках, задержанных осенью прошлого года в районе Керченского пролива.

По информации другого собеседника РБК, знакомого с ситуацией, некоторые украинцы находятся в «Лефортово» как минимум с 16 августа, то есть они были переведены туда в преддверии визита российского лидера во Францию. Подготовка к их передаче Киеву, по словам нескольких собеседников РБК, близких к переговорному процессу, ведется давно.

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22 августа Рыбин сообщил, что Украина готова передать России Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были задержаны на КПП «Чонгар» и обвинены в государственной измене (до 2014 года они были военнослужащими украинской армии, а затем приняли российское гражданство), а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефедова.

Позже собеседники РБК, знакомые с ходом переговоров с Киевом, сообщили, что обмен готовится по формуле«33 на 33». Под обмен при этом не подпадает главред украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский, который может быть передан России по отдельной схеме.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский допустил, что результаты переговоров появятся уже в ближайшие дни. При этом он не стал конкретизировать свое заявление, указав, что не хочет ничего загадывать.

Теги: Украина, обмен пленными
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