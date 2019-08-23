Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Он заверил, что занимается вопросом обмена заключенными в последние два месяца. Ранее в пятницу в Киев прибыла российский омбудсмен Москалькова

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам, передает агентство УНН.

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело. Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я занимаюсь этим лично. Мы ждем результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу ничего загадывать», — сказал украинский лидер.

В Киев в пятницу, 23 августа, прибыла с рабочим визитом российский обмудсмен Татьяна Москалькова. Цель ее приезда не уточняется. Известно, что он продлится не больше одного дня, рассказали агентству «РИА Новости» в посольстве России на Украине. Ее украинская коллега Людмила Денисова в настоящее время также находится на территории страны. В ее пресс-службе не ответили на вопрос, будет ли она встречаться с Москальковой.

20 августа, на следующий день после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, начала поступать информация о переводе нескольких осужденных в России украинцев в московское СИЗО «Лефортово». У родственников этих граждан приняли передачи для осужденных.

О готовящейся передаче Украине ее арестованных в России граждан, в частности 24 моряков — участников инцидента с военными кораблями в Керченском проливе в ноябре прошлого года, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, указывал, что предварительное решение об обмене было принято на встрече Путина и Макрона в летней резиденции французского лидера в начале этой недели. Тогда же стороны договорились, что необходимо разблокировать процесс обмена пленными.