Адвокат заявил о скором конце оформления обмена пленными Украины и России

Россия и Украина завершают процедуру юридического оформления участников обмена. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян Максима Одинцова и Александра Баранова.

По словам адвоката, в настоящий момент россияне ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании. По окончании юридического оформления процедуры участников обмена отвезут в пункт сбора, откуда они отправятся к месту обмена.

26 августа Рыбин сообщил РБК, что Россия и Украина согласовали дату обмена, однако отказался назвать ее. Он также заявил, что окончательные списки участников обмена пока не утверждены.

До этого, 21 августа, собеседник РБК сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона была достигнута предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, задержанных осенью 2018 года в районе Керченского пролива.