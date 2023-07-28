Reuters узнал об отказе США от угроз для соблюдения лимита цен на нефть

США вместо угроз стараются через переговоры убедить компании и владельцев танкеров соблюдать потолок цен на российскую нефть, опасаясь колебаний цены. Россия отказалась от поставок тем, кто придерживается лимита цен

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

США не собираются прибегать к угрозам применения жестких мер, чтобы принудить торговые дома, страховые компании и владельцев танкеров соблюдать установленный лимит цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Первоначальная склонность со стороны Минфина (это он установил ценовой потолок. — РБК) — проявлять мягкость в отношении этого, не обрушиваться, как молот, на танкеры и владельцев танкеров, принуждать, но принуждать тихо с помощью писем, телефонных звонков», — сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал агентству, что подобные разговоры с представителями отрасли имели место и будут продолжаться.

Среди возможных жестких мер для нарушителей в Минфине США называли штрафы, гражданские или уголовные иски. Однако, как говорит источник Reuters, угрозы могут повлиять на динамику цен на нефть, чего в Вашингтоне не хотят допускать. Агентство указывает, что рост цен на энергоносители для потребителей несет «политический риск» для президента Джо Байдена в канун выборов 2024 года.

В середине июля цена на российскую нефть марки Urals превысила установленный G7 в декабре прошлого года потолок в $60 за барр. Reuters указывает, что она продолжает торговаться на этом уровне или выше него. 25 июля цена на Urals превысила $65 — впервые с ноября 2022 года.

Источник в правительстве США объяснил это тем, что Россия заключила сделки со странами, которые не соблюдают ценовой потолок — например, Китаем и Индией. Однако, как считают в Вашингтоне, такие поставки несут для Москвы большие издержки, так как расходы на транспортировку нефти выросли по сравнению с тем, когда нефть шла по трубопроводам в Европу.

Китай и Индия в последнее время стали ключевыми покупателями российской нефти. В первом полугодии 2023-го Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай. Москва поставила Пекину 52,6 млн т нефти, в июне были отправлены рекордные 10,5 млн т (2,56 млн барр. в сутки). Поставки российской нефти в Индию в июне тоже были рекордными, на уровне 2,2 млн барр. в день.

Россия в ответ на введение ценового потолка запретила поставки российской нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Исключение составляют поставки в дружественные страны по заключенным ранее договорам — при них можно соблюдать лимит.