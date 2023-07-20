Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Россия по итогам первого полугодия стала лидером по объемам поставок нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Экспорт российского СПГ в КНР за шесть месяцев вырос в 1,5 раза

Фото: Ding Lei / XinHua / Global Look Press

Китай в июне импортировал из России рекордные 10,5 млн т сырой нефти, что составляет 2,56 млн барр. в сутки, на общую сумму $5,23 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. По сравнению с июнем 2022-го объем поставок вырос на 44%.

За первое полугодие 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до 52,6 млн т, что составляет 2,12 млн барр. в сутки. В денежном выражении импорт нефти из России в Китай составил $28 млрд.

В первом полугодии Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. По итогам 2022 года королевство было лидером по объемам экспорта нефти в КНР.

Россия перехватила лидерство у Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай еще по итогам первых двух месяцев 2023 года. Тогда экспорт составил 15,68 млн т (около 1,94 млн барр. в сутки), что было больше аналогичного периода 2022-го почти на четверть (23,8%).

По итогам первого полугодия 2023 года Россия увеличила и поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Рост объемов составил 66%: 3,89 млн т на сумму в $2,67 млрд против 2,34 млн т на $2,14 млрд в январе-июне 2022-го. Однако в июне экспорт российского СПГ в эту страну по сравнению с маем снизился на 4,7%, с 900 тыс. т до 858 тыс. т (примерно на 1,3 млрд куб. м).

Ведущие позиции по поставкам СПГ в Китай за первую половину 2023 года сохранила Австралия, которая экспортировала 11,3 млн т на $7,1 млрд. Второе место занял Катар, который поставил 8,3 млн т СПГ на $5,4 млрд. Россия остается на третьем месте.

В 2022 году поставки СПГ из России в Китай выросли на 44%, с 4,5 млн до 6,5 млн т (9 млрд куб. м), а стоимость поставок выросла на 139%, с $2,8 млрд до $6,7 млрд. Поставки российского трубопроводного газа за первое полугодие 2023 года выросли на 100%, с $1,7 млрд до $3,4 млрд.

Рост импорта в Китай российской нефти связан с перенаправлением поставок из ЕС, а газа — с наращиванием поставок через трубопровод «Силу Сибири», а также появлением премии на СПГ на азиатском рынке по сравнению с рынком Европы, сказал РБК старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин.

Ранее, 3 июля, Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Refinitiv Eikon, сообщил, что в первом полугодии общий объем экспорта СПГ из России сократился на 9,4%, до 14,4 млн т. Поставки в Европу остались на уровне около 9 млн т, а в Азию снизились на 42%, до 5,2 млн т. Федеральная таможенная служба России не публикует данные по российскому импорту и экспорту с 2022 года.

Япония в свою очередь сократила поставки СПГ из России, в июне они составили 485 тыс. т (700 млн куб. м), что на 21% ниже прошлогоднего показателя. В целом, за этот месяц Токио снизил импорт СПГ на 22%, до 4,53 млн т — на фоне мер по экономии электроэнергии и увеличения ее выработки на АЭС.

Как отмечает Financial Times, Китай импортирует рекордные объемы российской нефти на фоне «неуверенного восстановления» экономики, используя ее для создания запасов и экспорта нефтепродуктов. Аналитики расходятся во мнениях относительно причин, по которым Пекин наращивает запасы, одним из возможных объяснений могут быть геополитические риски, пишет издание.

«Китай может готовиться к какой-то геополитической ситуации», — сказал Мукеш Сахдев, глава отдела торговли нефтью исследовательской группы Rystad Energy, не исключив среди таких рисков кризис вокруг Тайваня.