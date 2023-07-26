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Война санкций ,  
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Цена на нефть Urals впервые с начала года превысила $65 за баррель

Стоимость Urals поднялась выше ценового потолка, установленного западными странами
Сюжет
Война санкций
Стоимость российской нефти Urals впервые с начала 2023 года превысила $65 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $17,4 за баррель — минимального значения с начала спецоперации на Украине и введения санкций
BRENT BRENT $83,32 -0,13%
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Цена на российскую нефть Urals 25 июля достигла $65,42 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus, предоставленных РБК. Последний раз Urals стоила больше $65 в ноябре 2022 года. Ценовой потолок (price cap) в $60, установленный ЕС и другими западными странами в конце 2022 года, Urals превысила 12 июля.

Европейские страны в декабре прошлого года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру». Это означает, что страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель. Иначе западные компании не будут страховать и перевозить такое сырье.

Минфин 3 июля сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе—июне 2023 года составила $52,17 за баррель, а в июне ее стоимость составляла $55,28 за баррель.

По данным Argus, 14 июля цены на Urals упали ниже $60, но 18 июля вновь превысили price cap и с тех пор не опускались ниже его уровня. Скидка Urals к Brent также постепенно снижалась, 21 июля она достигла $17,4 и с тех пор не менялась. Это минимальное значение почти с самого начала специальной военной операции России на Украине, 25 февраля 2022 года, когда разница в цене между двум марками составляла $15,42 за баррель. С тех про дисконт Urals к Brent вырос до $35–40.

Увеличение дисконта российской нефти к мировому эталону привело к резкому сокращению нефтегазовых доходов. По данным Минфина, в январе—июне 2023 года они упали на 47%, до 3,382 трлн руб. Для исправления ситуации власти еще в начале года решили постепенно снижать эту скидку для целей налогообложения — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты: они предусмотрели плавное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле. В министерстве тогда поясняли, что переходный период позволит нефтяным компаниям адаптироваться к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals. В июне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что $25 — «все-таки большой дисконт»: «Мы считаем, что может быть поменьше». 21 июля Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, в рамках которого дисконт Urals к Brent в целях налогообложения будет снижен с $25 до $20 с 1 сентября.

Российский бюджет на ближайшие годы сверстан с дефицитом, а прогнозная цена на Urals при этом находится на уровне $70 за баррель. С целью налогообложения применяется средний за месяц уровень ежедневных цен Urals, которые считают Argus на базисах CIF (продавец оплачивает погрузку товара на судно, его перевозку и страховку за него до места назначения) в портах итальянской Аугусты и нидерландского Роттердама. Но доступные сейчас данные Argus показывают повышение цен до $65 за баррель только на базисе FOB (FOB, когда покупатель, напротив, оплачивает все транспортные издержки, а продавец обязан только доставить товар до порта и погрузить на указанное судно) в Приморске, то есть с учетом транспортировки.

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Центральный банк сохранил свой прогноз по цене Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель.

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Георгий Смирнов
Urals Brent цены на нефть
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