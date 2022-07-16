Число пересекших границу России и Финляндии достигло доковидного уровня
Число людей, которые в день снятия ограничений со стороны России пересекли российско-финскую сухопутную границу, достигло докоронавирусного уровня — более 5 тыс. человек, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на главу пограничной службы юго-восточной Финляндии Киммо Громоффа.
По его словам, в пункте пропуска Иматра (сопредельный пункт со стороны России — Светогорск) зафиксировали около 500 пересечений границы, в пункте Нуйямаа (находится между городами Лаппеенранта и Выборг) — около 1800, а в Ваалимаа (с российской стороны пограничный переход называется Торфяновка) — около 3 тыс. «Это примерно соотносится с обычным днем, когда не было никаких ограничений», — рассказал он.
Как отметил Громофф, около 60% путешественников направлялись из России в Финляндию, остальные — из Финляндии в Россию. Глава погранслужбы отметил, что россияне чаще всего едут в Финляндию с целями туризма, шоппинга или проверки своей недвижимости, а финны — для заправки дешевым бензином.
Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила Россия.
«Фонтанка» писала, что в этот день туристов не сразу стали пропускать через границу — до тех пор, пока не было опубликовано постановление правительства, которое официально разрешает россиянам выезжать из России в страны Европы без веских оснований (справки о лечении, работы за рубежом, ВНЖ), некоторых путешественников разворачивали обратно. Их начали пропускать к 11 утра.
По данным финской стороны, до этого момента граждане Финляндии также не могли въехать в Россию. Заместитель начальника пограничного пункта Иматра Отто Юусела сообщил Yle, что за сутки до публикации постановления российского кабмина с такой ситуацией столкнулись пять человек: «Конечно, с нашей стороны мы их пустили, а на российской стороне их развернули обратно». Рано утром 15 июля, когда границу пытался пересечь еще один гражданин Финляндии, сотрудники российского погранпункта «перевели на его родной язык, почему он еще не может приехать, и пригласили его вернуться, когда ограничения будут сняты», рассказал Юусела.
АТОР со ссылкой на генконсульство Финляндии в Петербурге сообщил, что за первую неделю июля было принято около 2,7 тыс. заявлений на оформление виз. При этом за весь июнь текущего года поступило около 10 тыс. заявлений. До пандемии Финляндия лидировала по числу выдаваемых в России шенгенских виз и была в тройке самых популярных направлений среди туристов (на первом и втором месте были Турция и Абхазия). В 2019 году представительства Финляндии в России выдали в общей сложности 790 тыс. шенгенских виз. В том же году россияне совершили в страну 3,7 млн поездок.
Попасть в Финляндию сейчас можно только на автомобиле. В конце февраля 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией. Однако уже через год Россия запретила полеты в эту страну, а также в 36 государств. Это стало ответом российских властей на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов из-за военной операции на Украине.