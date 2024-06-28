CNN сообщил об опустошении в Белом доме после дебатов Байдена с Трампом

По итогам первых президентских дебатов, состоявшихся в ночь с 27 на 28 июня, 67% зрителей присудили победу Дональду Трампу. По словам источников CNN, в Белом доме все «были опустошены», а некоторые сотрудники не вышли на работу

Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом «ужаснуло» сторонников демократов, рассказали CNN правительственные чиновники.

По словам одного из них, в Белом доме «все были опустошены» итогами дебатов. Источник уточнил, что в групповых чатах все выражали свое расстройство, а многие сотрудники сегодня решили не выходить в офис. «Мы все сочувствуем, и нет смысла делать это за [рабочим] столом», — отметил собеседник CNN.

Еще один из источников телеканала в окружении Байдена сообщил, что, даже несмотря на все призывы к президенту рассмотреть возможность выхода из гонки, сторонники главы государства «в значительной степени смирились с реальностью того, что эта идея в лучшем случае маловероятна». «Не то чтобы ближайшее окружение Байдена не знало об этом до вчерашнего вечера. Это не происходит внезапно, они такие: «О, вау». Он проявляет некоторые признаки возраста», — пояснил собеседник CNN.

Также источники CNN рассказали, что после провальных дебатов вице-президент Камала Харрис пыталась найти баланс между тем, чтобы «здраво оценить деятельность президента и в то же время подчеркнуть разницу между двумя кандидатами».

Первые президентские дебаты состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил телеканал CNN. С согласия предвыборных штабов обоих политиков мероприятие прошло без зрителей — впервые с начала трансляции дебатов по телевидению в 1960 году. По итогам дебатов 67% зрителей дебатов присудили победу Дональду Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов.

Байден решил провести дебаты в столь ранние сроки — еще до официального выдвижения в качестве кандидата на пост президента, — чтобы завоевать симпатии избирателей на фоне кампании Дональда Трампа, несколькими неделями ранее признанного виновным в подлоге финансовой документации и ожидающего приговора. Однако вместо этого «его сбивчивое и бессвязное выступление в четверг вечером спровоцировало панику среди демократов и снова запустило дискуссии о том, должен ли он вообще выдвигаться», писала The New York Times (NYT).

Как выяснили журналисты CNN, в первые же минуты теледебатов члены и политтехнологи Демократической партии США стали обмениваться тревожными звонками и сообщениями WTF (сокращение нецензурного выражения, обозначающего «что за черт». — РБК). Некоторые из них обсуждали, не слишком ли поздно отговорить Байдена от участия в выборах и уступить более молодому кандидату, сообщала NYT.

В окружении Джо Байдена объяснили его проигрыш в дебатах «слишком хорошей подготовкой» и «упоре на мелочах», сообщал Axios со ссылкой на анонимного чиновника. Как заявил по итогам дебатов пресс-секретарь предвыборного штаба демократа Сет Шустер, Байден не будет сниматься с выборов, несмотря на неудачное выступление.