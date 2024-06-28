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Выборы президента США ,  
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Джо Байден отказался сниматься с выборов после поражения на теледебатах

Предвыборный штаб Байдена отверг его снятие с выборов после неудачных дебатов
Сюжет
Выборы президента США
Взволнованные неубедительным выступлением Джо Байдена некоторые демократы стали обсуждать возможность замены президента на более молодого кандидата. Среди возможных претендентов называли губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Marco Bello / Reuters)

Действующий президент США Джо Байден не будет сниматься с выборов, несмотря на неудачное выступление в теледебатах против республиканца Дональда Трампа, заявил The Hill пресс-секретарь предвыборного штаба демократа Сет Шустер.

«Конечно, он не снимается», — написал Шустер в ответ на соответствующий запрос журналиста.

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Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Первые президентские дебаты состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил телеканал CNN. С согласия предвыборных штабов обоих политиков мероприятие прошло без зрителей — впервые с начала трансляции дебатов по телевидению в 1960 году. 67% зрителей дебатов присудили победу Дональду Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN.

Байден решил провести дебаты в столь ранние сроки — еще до официального выдвижения в качестве кандидата на пост президента, — чтобы продемонстрировать свой боевой настрой и завоевать симпатии избирателей на фоне Дональда Трампа, несколькими неделями ранее признанного виновным в подлоге финансовой документации и ожидающего приговора. Однако вместо этого действующий президент выглядел растерянным, порой терял ход мысли и даже перепутал Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

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Политика
Фото:Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Как узнали журналисты CNN, в первые же минуты теледебатов члены и политтехнологи Демократической партии США стали обмениваться тревожными звонками и сообщениями WTF. Некоторые из них обсуждали, не слишком ли поздно отговорить Байдена от участия в выборах и уступить более молодому кандидату, сообщала газета The New York Times.

Джо Байден отказался сниматься с выборов после поражения на теледебатах
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В качестве наиболее вероятных альтернатив Байдену звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро. Кроме того, республиканцы выражали опасения, что конкурирующая партия может выбрать в качестве своего основного кандидата супругу 44-го президента США Барака Обамы Мишель, хотя сама бывшая первая леди не раз открыто говорила о нежелании идти в большую политику.

Следующие дебаты пройдут на площадке ABC News 10 сентября. А 23 июля или 13 августа CBS News проведет дебаты между кандидатами в вице-президенты от обеих партий. Собственно президентские выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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