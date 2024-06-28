Джо Байден отказался сниматься с выборов после поражения на теледебатах
Действующий президент США Джо Байден не будет сниматься с выборов, несмотря на неудачное выступление в теледебатах против республиканца Дональда Трампа, заявил The Hill пресс-секретарь предвыборного штаба демократа Сет Шустер.
«Конечно, он не снимается», — написал Шустер в ответ на соответствующий запрос журналиста.
Первые президентские дебаты состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил телеканал CNN. С согласия предвыборных штабов обоих политиков мероприятие прошло без зрителей — впервые с начала трансляции дебатов по телевидению в 1960 году. 67% зрителей дебатов присудили победу Дональду Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN.
Байден решил провести дебаты в столь ранние сроки — еще до официального выдвижения в качестве кандидата на пост президента, — чтобы продемонстрировать свой боевой настрой и завоевать симпатии избирателей на фоне Дональда Трампа, несколькими неделями ранее признанного виновным в подлоге финансовой документации и ожидающего приговора. Однако вместо этого действующий президент выглядел растерянным, порой терял ход мысли и даже перепутал Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Как узнали журналисты CNN, в первые же минуты теледебатов члены и политтехнологи Демократической партии США стали обмениваться тревожными звонками и сообщениями WTF. Некоторые из них обсуждали, не слишком ли поздно отговорить Байдена от участия в выборах и уступить более молодому кандидату, сообщала газета The New York Times.
В качестве наиболее вероятных альтернатив Байдену звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро. Кроме того, республиканцы выражали опасения, что конкурирующая партия может выбрать в качестве своего основного кандидата супругу 44-го президента США Барака Обамы Мишель, хотя сама бывшая первая леди не раз открыто говорила о нежелании идти в большую политику.
Следующие дебаты пройдут на площадке ABC News 10 сентября. А 23 июля или 13 августа CBS News проведет дебаты между кандидатами в вице-президенты от обеих партий. Собственно президентские выборы пройдут 5 ноября 2024 года.
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