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Выборы президента США ,  
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Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом

Зрители CNN присудили Трампу победу в дебатах с Байденом
Сюжет
Выборы президента США
67% респондентов отдали победу в дебатах Трампу, 33% — Байдену, говорится в опросе CNN. 57% опрошенных заявили об отсутствии уверенности в способности демократа руководить страной; насчет республиканца так думают 44% зрителей
Джо Байден и Дональд Трамп (на экране)
Джо Байден и Дональд Трамп (на экране) (Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters)

67% зрителей дебатов действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа присудили победу последнему; демократа поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса телеканала CNN, организатора мероприятия.

Об отсутствии уверенности в способности Байдена руководить страной заявили 57% опрошенных (14% сообщили об обратном), насчет Трампа так высказались 44% американцев (36% уверены в нем), отмечает телеканал.

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Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

Согласно результатам опроса, проведенного до начала дебатов, 55% зрителей проголосовали за Трампа, 45% — за Байдена. О недоверии к демократу высказались 55% избирателей, к республиканцу — 47%.

Как отмечает CNN, на дебатах в 2020-м зрители канала присудили победу Байдену.

Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом
Video

Опрос CNN проводился посредством СМС-рассылки, в нем приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Погрешность исследования оценили в 5,5 п.п. При этом, как отмечает CNN, вероятность, что респонденты были сторонниками Республиканской партии, на пять пунктов выше.

Выборы президента США запланировали на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что Трамп и Байден станут главными претендентами на этот пост. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% респондентов считают 81-летнего демократа слишком старым, а 59% называют республиканца слишком опасным.

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