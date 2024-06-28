«Мы в заднице»: CNN собрал мнения демократов о дебатах Байдена и Трампа

Демократы и крупные спонсоры партии взволнованы состоянием Байдена после дебатов: они обменивались сообщениями со словом wtf и обсуждали, как можно заменить его имя в бюллетене кроме добровольного отказа, съезда или смерти

Фото: Mike Blake / Reuters

Выступление американского президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом было столь невыразительным и бессвязным, что вызывает вопросы о необходимости замены того как кандидата от демократов, сообщает CNN, опросив представителей партии.

Телеканал напомнил, что Байден говорил мягким и прерывистым голосом, его рот часто был приоткрыт; он уступил оппоненту по вопросу абортов и некоторым другим.

Два собеседника CNN описали выступление президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице». Несмотря на возникающие вопросы о президентском будущем Байдена, один из источников отметил, что с его выдвижением «трудно спорить».

Три сотрудника штабов альтернативных кандидатов на выдвижение от Демократической партии рассказали Politico, что их во время дебатов засыпали текстовыми сообщениями. Одного из собеседников просили добиться, чтобы его кандидат получил номинацию от демократов вместо Байдена. Второй получил несколько сообщений от ключевых доноров о «катастрофе» и просьбах «что-то предпринять». По оценке источника, выдвижение иных политиков возможно только при условии, если Байден сам откажется выдвигаться.

Доноры присылали сообщения со словом wtf («что за фигня». — РБК), рассказал изданию один из консультантов. Он добавил: «Наша единственная надежда — что он уйдет, мы организуем съезд или умрет. В противном случае мы, черт возьми, нам конец».

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«Байден должен выйти из гонки. Никаких сомнений», — сказал один из крупных доноров Демократической партии в беседе с Politico. Он назвал произошедшее «худшим выступлением в истории», а выступление президента — настолько «плохим, что никто не обратит внимание на ложь Трампа».

В редакционной колонке The New York Times отмечается, что в речи Байдена «не было огня», как, например, во время выступления перед конгрессом в марте, однако он «по крайней мере говорил избирателям правду» в противовес более энергичному Трампу, который распространял «откровенную ложь».