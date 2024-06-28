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Выборы президента США ,  
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Полное видео дебатов Трампа и Байдена на русском языке

Сюжет
Выборы президента США

В ночь на 28 июня по московскому времени на телеканале CNN прошли дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером страны Джо Байденом. Дебаты продлились 1,5 часа, за это время они обсудили конфликт на Украине, угрозу третьей мировой войны, свой возраст, престиж США, НАТО, границу с Мексикой, Ближний Восток, инфляцию.

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Теги
Дональд Трамп Джо Байден дебаты США выборы президента
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