Полное видео дебатов Трампа и Байдена на русском языке
В ночь на 28 июня по московскому времени на телеканале CNN прошли дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером страны Джо Байденом. Дебаты продлились 1,5 часа, за это время они обсудили конфликт на Украине, угрозу третьей мировой войны, свой возраст, престиж США, НАТО, границу с Мексикой, Ближний Восток, инфляцию.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ