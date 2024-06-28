Полное видео дебатов Трампа и Байдена на русском языке

В ночь на 28 июня по московскому времени на телеканале CNN прошли дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером страны Джо Байденом. Дебаты продлились 1,5 часа, за это время они обсудили конфликт на Украине, угрозу третьей мировой войны, свой возраст, престиж США, НАТО, границу с Мексикой, Ближний Восток, инфляцию.