В окружении Байдена назвали причину его поражения в теледебатах

Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

В окружении Джо Байдена объяснили его проигрыш в дебатах слишком хорошей подготовкой, пишет портал Axios со ссылкой на анонимного чиновника.

«Он был слишком подготовлен и полагался на мелочи», — приводит портал слова чиновника из окружения Байдена. Для победы в дебатах президенту США требовался отдых, а чрезмерная подготовка сбила его «с толку», уточнил анонимный политик. Значение имели только «бодрость и энергия», подчеркнул он.

Другой анонимный источник портала, бывший чиновник Белого дома, считает, что ответственные за поражение Байдена должны быть уволены. Но этого не произойдет, так как действующий президент редко увольняет людей.

В ночь с 27 на 28 июня в США состоялись первые президентские дебаты. Их организатором выступил телеканал CNN. Оппонентом действующего американского президента Джо Байдена, представителя Демократической партии, был экс-президент США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп. 67% зрителей теледебатов присудили победу бывшему главе штатов. По результатам опроса CNN, 57% респондентов после неубедительного выступления Байдена усомнились в его способностях руководить государством.

Зарубежные СМИ назвали выступление Джо Байдена неудачным. «Задачей президента Байдена было продемонстрировать силу и последовательность, и он полностью провалился», — говорится в публикации The Wall Street Journal (США). О том, что президент «пытался связать несвязанные темы», написала британская газета The Financial Times. Телеканал CNN отметил, что невыразительное выступление Байдена вызывает вопрос о необходимости его замены как кандидата от партии демократов. В свою очередь, действующий американский президент сниматься с выборов после неудачного выступления на теледебатах отказался.