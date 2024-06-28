Зеленский заявил о подготовке до конца года «плана прекращения войны»

Украина до конца года подготовит всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева, сообщил Зеленский. Москва исключает переговоры на основе этой «формулы»

Владимир Зеленский (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Киев готовит «всеобъемлющий план» прекращения конфликта между Россией и Украиной и надеется, что его поддержат большинство стран мира. Об этом заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, передает «Укринформ».

В частности, Зеленский напомнил, что недавно состоялся мирный саммит в Швейцарии и в настоящее время разрабатываются три подробных плана действий по вопросам энергетики, продовольственной безопасности и обменам военнопленными.

«И я уверен, что мы решим эти вопросы. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Он будет готов в ближайшее время. Мы также проработаем все остальные пункты «формулы мира» и подготовим всеобъемлющий план, который будет представлен на рассмотрение нашим партнерам. Для нас очень важно показать план прекращения войны, который будет поддержан большинством стран мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме того, как я уже сказал, не все зависит от нас», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что на Украине растет производство беспилотников, средств РЭБ и артиллерии, «потому что мы должны быть сильны на поле боя». «И это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы не хотели этого с самого начала. А теперь никто не хочет. Мы просто хотим мира. Но мы должны быть сильными, и именно поэтому мы развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия не понимает ничего, кроме силы, и не уважает никого, а только тех, кто силен. То есть это две параллельные вещи — быть сильным на поле боя и разработать план, четкий план, детальный план. И он будет готов в этом году», — заявил украинский президент.

О том, что Украина «не хочет затягивать войну», Зеленский заявил накануне. «Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот [мирный] план как можно скорее», — сказал глава государства на пресс-конференции в Брюсселе.

О потерях ВСУ Зеленский последний раз отчитывался в феврале этого года. По его словам, к тому моменту Украина потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу в том же месяце сообщил, что потери ВСУ составили свыше 444 тыс. человек. Москва в последний раз сообщала о потерях российских военных в сентябре 2022 года — 5937 человек.

Тогда же Зеленский пояснил, что мирный план разрабатывается для второго «саммита мира». Первый состоялся в Швейцарии в середине июня. Где именно планируется провести второй, украинский президент не уточнил.

Россию на саммит не приглашали, однако украинский президент по его итогам пообещал передать Москве наработки мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта. Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле».

Владимир Путин 14 июня назвал условиями для начала переговорного процесса полный вывод войск ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание Украиной утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказ от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также проведение демилитаризации и «денацификации».

Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что мирная инициатива, озвученная Путиным 14 июня, стала четвертым предложением Москвы об урегулировании конфликта на Украине, наряду с переговорами в Минске в 2014 и 2015 годах, а также стамбульским переговорным процессом.