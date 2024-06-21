Лавров назвал число мирных инициатив по Украине со стороны России

14 июня Путин изложил российские условия запуска мирного урегулирования с Украиной: Киев прежде всего должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это уже четвертая попытка достичь мира, напомнил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мирная инициатива президента Владимира Путина, которая была озвучена им 14 июня, стала четвертым предложением Москвы об урегулировании конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению [по урегулированию конфликта] со стороны Российской Федерации в виде инициативы президента Путина от 14 июня», — сказал он.

Тогда на встрече с руководством МИДа Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего Киев должен вывести украинские войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В сентябре 2022 года в регионах прошли референдумы, по итогам которых они вошли в состав России. Среди условий глава государства также назвал: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины,

демилитаризацию и денацификацию Украины;

фиксацию статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмену всех западных санкций против России.

По словам Лаврова, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было бы сорвано соглашение об урегулировании. «Она сама руками тех, кто пришел к власти через кровавый госпереворот и стал вводить русофобские, неонацистские порядки, разрушила свою территориальную целостность», — заявил Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что выполнение договоренностей, которые были достигнуты в Минске в феврале 2015 года, также позволило бы Украине восстановить свою территориальную целостность, но уже без Крыма (присоединился к России по итогу проведенного там референдума в марте 2014 года).

«Но не захотела Украина сохранять свою территориальную целостность ценой предоставления элементарных автономных прав Донбассу, Луганску и Донецку, включая право говорить на родном языке», — сказал Лавров.

Первое Минское соглашение в сентябре 2014 года заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов. В целом он совпадал с сентябрьскими договоренностями. Документ подписала та же контактная группа, а лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель — своей декларацией поддержали его. Согласно одному из условий соглашений, украинская сторона должна была принять закон об особом статусе Донбасса и провести там местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР.

Еще одним этапом, когда, по мнению главы МИДа, в очередной раз был упущен шанс сохранить территориальную целостность Украины, были договоренности в Стамбуле в апреле 2022 года. По словам министра, они «тоже гарантировали Украине территориальную целостность, но на основе тех реалий, которые сложились уже к тому времени на земле». Но «западные кураторы запретили [президенту Украины] Владимиру Зеленскому подписывать эти договоренности», — заключил Лавров.

Согласно проекту Стамбульского договора между Россией и Украиной, согласованному 15 апреля 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле, Киев обязывался в том числе соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Часть положений проекта Украина так и не согласовала, а позже и вовсе вышла из переговоров.