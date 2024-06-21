Лавров назвал число мирных инициатив по Украине со стороны России
Мирная инициатива президента Владимира Путина, которая была озвучена им 14 июня, стала четвертым предложением Москвы об урегулировании конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.
«Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению [по урегулированию конфликта] со стороны Российской Федерации в виде инициативы президента Путина от 14 июня», — сказал он.
Тогда на встрече с руководством МИДа Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего Киев должен вывести украинские войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В сентябре 2022 года в регионах прошли референдумы, по итогам которых они вошли в состав России.
Среди условий глава государства также назвал:
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины,
- демилитаризацию и денацификацию Украины;
- фиксацию статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
- отмену всех западных санкций против России.
По словам Лаврова, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было бы сорвано соглашение об урегулировании. «Она сама руками тех, кто пришел к власти через кровавый госпереворот и стал вводить русофобские, неонацистские порядки, разрушила свою территориальную целостность», — заявил Лавров.
Глава МИДа подчеркнул, что выполнение договоренностей, которые были достигнуты в Минске в феврале 2015 года, также позволило бы Украине восстановить свою территориальную целостность, но уже без Крыма (присоединился к России по итогу проведенного там референдума в марте 2014 года).
«Но не захотела Украина сохранять свою территориальную целостность ценой предоставления элементарных автономных прав Донбассу, Луганску и Донецку, включая право говорить на родном языке», — сказал Лавров.
Первое Минское соглашение в сентябре 2014 года заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов. В целом он совпадал с сентябрьскими договоренностями. Документ подписала та же контактная группа, а лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель — своей декларацией поддержали его.
Согласно одному из условий соглашений, украинская сторона должна была принять закон об особом статусе Донбасса и провести там местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР.
Еще одним этапом, когда, по мнению главы МИДа, в очередной раз был упущен шанс сохранить территориальную целостность Украины, были договоренности в Стамбуле в апреле 2022 года. По словам министра, они «тоже гарантировали Украине территориальную целостность, но на основе тех реалий, которые сложились уже к тому времени на земле». Но «западные кураторы запретили [президенту Украины] Владимиру Зеленскому подписывать эти договоренности», — заключил Лавров.
Согласно проекту Стамбульского договора между Россией и Украиной, согласованному 15 апреля 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле, Киев обязывался в том числе соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Часть положений проекта Украина так и не согласовала, а позже и вовсе вышла из переговоров.
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