Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать войну»

Украине и ее союзникам необходимо разработать план урегулирования в ближайшие месяцы, заявил Зеленский, отметив, что потери ВСУ на поле боя растут. Путин называл условием для переговоров вывод украинских войск из новых регионов

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Украина не хочет «затягивать войну», план урегулирования, разработанный совместно с украинскими союзниками, должен «лечь на стол» в течение нескольких месяцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский.

«Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот [мирный] план как можно скорее», — сказал глава государства (цитата по «Интерфакс Украина»).

О потерях ВСУ Зеленский последний раз отчитывался в феврале этого года. По его словам, к тому моменту Украина потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу в том же месяце сообщил, что потери ВСУ составили свыше 444 тыс. человек. Москва в последний раз сообщала о потерях российских военных в сентябре 2022 года — 5937 человек.

Зеленский также пояснил, что мирный план разрабатывается для второго «саммита мира». Первый состоялся в Швейцарии в середине июня. Где именно планируется провести второй, украинский президент не уточнил.

В итоговой декларации «саммита мира» в Бюргенштоке содержались требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей. Коммюнике на данный момент подписали 82 страны.

Россию на конференцию не пригласили, но Зеленский пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта. Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле».

Президент Владимир Путин называл саммит уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он представил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров:

ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей (включены в состав России в сентябре 2022-го). Речь идет в том числе о территориях в этих регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье);

украинские власти также должны официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО;

в международных договорах должен быть зафиксирован статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов;

санкции Запада против России должны быть сняты.

Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров, сказал Путин. Если же конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться и «условия для переговоров будут другими», указал президент.



