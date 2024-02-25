Зеленский назвал потери Украины
Украина в конфликте с Россией потеряла погибшими 31 тыс. военнослужащих, каждая гибель — большая трагедия для страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год».
«Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — сказал Зеленский.
Президент добавил, что не назовет и число пропавших без вести, поскольку оно нуждается в уточнении: некоторые зачисленные в список пропавших были затем возвращены в рамках обмена пленными.
Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.
«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник», — отреагировала на его слова представитель МИДа Мария Захарова.
Российская сторона регулярно публикует оценки числа погибших военнослужащих Украины. К концу прошлого года, по подсчетам российского Минобороны, украинская армия потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024-го — 23 тыс. убитыми и ранеными.
Данные о потерях Украины публикуют и зарубежные издания со слов информированных источников. The Economist сообщал, что ВСУ потеряли не менее 70 тыс. человек и до 120 тыс. раненых, The New York Times — более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными.
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