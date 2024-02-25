 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал потери Украины

Зеленский: Украина в конфликте с Россией потеряла 31 тыс. военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина потеряла 31 тыс. солдат погибшими, но сведения о раненых и пропавших без вести пока раскрыты не будут, сказал Зеленский. Москва в последний раз сообщала о погибших российских военных в сентябре 2022 года — 5937 человек
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украина в конфликте с Россией потеряла погибшими 31 тыс. военнослужащих, каждая гибель — большая трагедия для страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год».

«Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что не назовет и число пропавших без вести, поскольку оно нуждается в уточнении: некоторые зачисленные в список пропавших были затем возвращены в рамках обмена пленными.

Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник», — отреагировала на его слова представитель МИДа Мария Захарова.

Российская сторона регулярно публикует оценки числа погибших военнослужащих Украины. К концу прошлого года, по подсчетам российского Минобороны, украинская армия потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024-го — 23 тыс. убитыми и ранеными.

Данные о потерях Украины публикуют и зарубежные издания со слов информированных источников. The Economist сообщал, что ВСУ потеряли не менее 70 тыс. человек и до 120 тыс. раненых, The New York Times — более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский потери ВСУ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара в ДНР
Политика
Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки
Политика
Минобороны назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Крыму завели дело после драки в баре с участием «бойцов ЧВК» Общество, 19:47
Зеленский назвал потери Украины Политика, 19:33
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 19:25
США заявили о надежде достичь сделки с Израилем и ХАМАС в ближайшие дни Политика, 19:20
Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины Политика, 19:16
Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги Спорт, 19:16
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 19:06
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Осужденный по делу об убийстве экс-депутат записал видео с фронта Политика, 19:03
ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia» Технологии и медиа, 18:56
В Севастополе объявлена воздушная тревога Политика, 18:46
«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ Спорт, 18:41
Бербок объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гумпомощь Политика, 18:34
Кадыров встретился с Патрушевым в Москве Политика, 18:32
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12