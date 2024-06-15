Зеленский сообщил о плане закончить конфликт на втором «саммите мира»

На первом «саммите мира» участники согласуют план действий, который передадут России, чтобы на второй встрече можно было зафиксировать реальный конец венных действий, сказал Зеленский. Путин назвал конференцию в Швейцарии уловкой

Владимир Зеленский (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Согласованный на «саммите мира» в Швейцарии план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите можно было зафиксировать реальный конец военного конфликта, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Бюргенштоке.

«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет передан представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны», — сказал президент (цитата по «Украинской правде»).

Первый саммит будет сфокусирован на первоочередных пунктах украинской «формулы мира» — ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности. «Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», — считает Зеленский.

Украинская «формула» включает также пункты о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины. Россия считает этот план неприемлемым. Накануне российский президент Владимир Путин представил условия Москвы, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций.

Саммит в Швейцарии Путин счел уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

На конференцию в Бюргенштоке приехали представители 101 государства и международной организации. Россию на нее не пригласили, тем не менее, участники отметили, что без Москвы «мирный процесс немыслим», долгосрочное решение конфликта должно быть принято с участием двух сторон.