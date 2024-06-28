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Выборы президента США ,  
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На кого демократы могут сменить Байдена после неудачных теледебатов

Политтехнологи и однопартийцы президента США обсуждают, можно ли уговорить его сняться с выборов
Демократы изучают возможность снятия Байдена с выборов после неудачных дебатов
Сюжет
Выборы президента США
Неубедительное выступление Джо Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом посеяло настоящую панику среди членов Демпартии. Смогут ли они сменить кандидата за считаные месяцы до выборов и кто займет место Байдена — в статье РБК
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Почему демократы задумались над сменой кандидата в президенты

В ночь с 27 на 28 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия) прошли первые предвыборные теледебаты между действующим президентом США Джо Байденом и его главным оппонентом из Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом. Столь ранние сроки для проведения первого поединка — до официального выдвижения обоих политиков в качестве кандидатов в президенты — должны были продемонстрировать боевой настрой и полную готовность к борьбе за Белый дом.

На кого демократы могут сменить Байдена после неудачных теледебатов
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Однако вместо этого Байден выступал неуверенно и подчас бессвязно, с трудом заканчивал свою мысль и заговаривался: перепутал Трампа и Путина и, говоря о налоговой ставке, назвал миллиардеров триллионерами. Поймали действующего главу государства и на откровенной лжи. Так, демократ заявил, что в годы его президентства не погиб ни один американский военный. В действительности же за четыре года погибли по меньшей мере 16 военнослужащих: 13 во время теракта в аэропорту Кабула в ходе вывода войск США и еще трое при атаке проиранского ополчения на базу США в Иордании.

«Мы терпящая крах нация». Чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
Политика
Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

В первые же минуты теледебатов члены Демократической партии США и сотрудники Белого дома стали обмениваться тревожными звонками и сообщениями «WTF», узнал CNN. Собеседники издания называли выступление Байдена ужасным и бессвязным, а еще один демократ, участвовавший в многочисленных избирательных кампаниях, и вовсе не стал стесняться в выражениях: «Мы в заднице». Даже вице-президент Камала Харрис публично признала, что по меньшей мере начало выступления главы государства вышло неудачным. Телезрители также присудили победу в дебатах Трампу.

Не лучшую форму Байдена объяснили простудой и кислотным рефлюксом, от которого президент страдает уже некоторое время. Но проблемы со здоровьем явно не развеивают сомнения демократов в способности своего 81-летнего кандидата — и без того самого возрастного в истории США — одержать победу в поединке с Трампом. Прямо во время прямого эфира однопартийцы президента США и политтехнологи принялись обсуждать, не слишком ли поздно отговорить Байдена от участия в выборах и уступить более молодому кандидату, сообщают CNN и The New York Times.

«Паника среди демократов». Зарубежные СМИ — о дебатах Байдена и Трампа
Политика
Джо Байден

Кто может сменить Байдена в президентской гонке

Демократическая партия США должна формально номинировать своего кандидата в президенты на национальной конвенции, которая состоится 19–22 августа в Чикаго (штат Иллинойс). При этом определиться с именем демократам придется еще до самого мероприятия, поскольку в нескольких штатах сроки подачи документов на включение кандидатов от ведущих партий в выборные бюллетени истекут до августовской конвенции демократов. Таким образом, на принятие решения у «ослов» лишь около полутора месяцев.

По итогам завершившихся 8 июня внутрипартийных выборов Байден стал фактически безальтернативным кандидатом от Демократической партии, набрав 3,9 тыс. голосов делегатов, которые и будут голосовать на партийном съезде за его выдвижение. Противостоявшая ему автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон не получила ни одного голоса, а венчурный финансист Джейсон Палмер заручился всего тремя голосами делегатов от Американского Самоа.

Голоса партийных делегатов от тех или иных штатов и американских территорий, где Байден победил на праймериз, обещаны ему, но именно юридической обязанности отдать за него свой голос у них нет. Однако крайне маловероятно, что они поддержат Уильямсон или Палмера, ведь команда Байдена тщательно подбирала делегатов в каждом из штатов, пишет Politico. Если же Байден сам снимется с выборов до партийного съезда, то демократы могут выдвинуть в президенты принципиально нового кандидата, не участвовавшего в праймериз. Помимо почти 4 тыс. партийных делегатов в голосовании смогут принять участие еще около 700 так называемых суперделегатов — избранных должностных лиц и партийных лидеров, которые могут голосовать за кого им заблагорассудится.

«Паника среди демократов». Зарубежные СМИ — о дебатах Байдена и Трампа
Политика
Джо Байден

В качестве наиболее вероятных альтернатив Байдену звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро. «Если бы я был Гэвином или Гретхен, я бы уже активно всех обзванивал сегодня вечером», — заявил CNN неназванный демократ. При этом сам губернатор Калифорнии — во всяком случае в беседе с журналистами — подобных амбиций не проявил и раскритиковал призывы к снятию Байдена с гонки. «Я никогда не повернусь спиной к президенту Байдену. Я не знаю ни одного демократа в моей партии, который поступил бы так», — заявил политик.

Республиканцы называют и другого возможного кандидата конкурирующей партии — супругу 44-го президента США Барака Обамы Мишель. Впрочем, сама бывшая первая леди неоднократно говорила о нежелании идти в большую политику, а опрошенные РБК политологи усомнились, что Демократическая партия решится противопоставить Трампу столь неопытного и лишенного политического веса кандидата.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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