Почему в США стали обсуждать Мишель Обаму как кандидата в президенты Республиканцы допустили, что Джо Байден выйдет из гонки из-за обвинительного вердикта по делу сына

В США возобновилась дискуссия о возможном выходе Джо Байдена из предвыборной кампании. Среди тех, кто может его заменить, республиканцы называют Мишель Обаму. Какие шансы у бывшей первой леди — разбирался РБК

Мишель Обама (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Почему республиканцы заговорили о Мишель Обаме

12 июня член палаты представителей США от Теннесси Энди Оглз заявил в интервью телеканалу Fox News, что обвинительный вердикт, вынесенный сыну президента США Джо Байдена по делу о незаконном владении оружием, может привести к снятию действующего главы государства с выборов и открыть дорогу другим кандидатам от демократов.

11 июня суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) признал Хантера Байдена виновным в нарушении федерального закона при покупке револьвера в 2018 году: он соврал в анкете, что не страдает от наркотической зависимости, хотя в тот период употреблял запрещенные вещества. Судья Мэриэллен Норейка должна огласить приговор в течение 120 дней, Байдену-младшему может грозить до 25 лет заключения. Впрочем, скорее всего, он получит более мягкое наказание, поскольку прежде не был судим. Более того, в Белом доме не исключили, что президент специальным указом смягчит приговор сыну, но полностью не помилует, сообщает Axios.

Оглз предположил, что в случае выхода Байдена из кампании ведущим кандидатом от Демократической партии может стать супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель. «Семья Байден может сказать: «Эй, мы собираемся позаботиться о нашем доме, мы собираемся позаботиться о нашем сыне», а затем позволить Мишель Обаме баллотироваться», — предположил конгрессмен.

Схожую идею высказывали и другие представители Республиканской партии, включая члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин и сенатора Теда Круза. Последний предположил, что решение по этому поводу может быть принято на национальной конвенции демократов в Чикаго 19–22 августа, на которой предстоит выдвинуть единый тандем на должности президента и вице-президента.

По мнению Круза, выдвижение Мишель Обамы станет серьезной опасностью для республиканцев, поскольку это может сплотить демократов и мобилизовать «ключевую часть электората» — афроамериканок. Бывшая первая леди может рассчитывать на большую поддержку, чем любые другие альтернативные фигуры — вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, министр транспорта Пит Буттиджич или сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. «Мишель Обама, поскольку она была первой леди, обладает способностью как бы десантироваться и сказать всем четверым: «Мы не выбираем никого из вас. Вы, ребята, можете сразиться в следующий раз», — считает сенатор.

Помимо упомянутых Крузом персон среди потенциальных альтернатив Байдену звучали имена губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро. Мишель Обама не только единственная среди них, кто никогда профессионально не занимался политикой, но и не раз прямо заявляла, что не будет баллотироваться в президенты США.

Согласно большинству недавних опросов общественного мнения, Джо Байден уступает наиболее вероятному кандидату от республиканцев, экс-президенту США Дональду Трампу. Опрос The Economist / YouGov за 9–11 июня выявил, что 42% избирателей планируют отдать свой голос за Трампа, а 40% — за Байдена. Причем более чем половина последних делают это не потому, что поддерживают действующего президента, а потому, что не хотят возвращения Трампа в Белый дом. У Байдена также серьезные проблемы с рейтингом поддержки: лишь 36% опрошенных заявили, что одобряют его политику, тогда как 59% выразили неудовлетворение тем, как он справляется с обязанностями президента.

Может ли Демпартия сменить основного кандидата

Спекуляции по поводу возможного выхода Байдена из президентской гонки звучат уже не первый месяц. В качестве возможных причин называют его преклонный возраст, частые оговорки и странности в поведении (например, он эпизодически протягивает руку для рукопожатия в пустоту и путает точную причину смерти своего сына Бо), разногласия из-за позиции его администрации насчет конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, растущие опасения, что 46-й президент проиграет 45-му.

Сам Байден решительно говорит о желании сразиться с Трампом. Более того, по итогам завершившихся 8 июня внутрипартийных выборов он стал фактически безальтернативным кандидатом от Демократической партии, набрав 3,9 тыс. голосов делегатов (для формального выдвижения было достаточно 1976). Противостоявшая ему автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон не получила ни одного голоса, а венчурный финансист Джейсон Палмер заручился всего тремя голосами делегатов от Американского Самоа.

Из-за того что в нескольких штатах сроки подачи документов на включение кандидатов от ведущих партий в выборные бюллетени истекут до августовской конвенции демократов, Байдена номинируют заранее — в ходе «виртуальной переклички». Снятие Байдена с выборов после конвенции хотя теоретически и возможно (например, в силу болезни), но довольно рискованно для партии — как раз из-за проблем с включением нового имени в бюллетени для общенационального голосования 5 ноября.

Опрошенные РБК эксперты считают крайне маловероятным отказ Байдена от борьбы. Политтехнолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский отметил, что Демократическая партия не для того отменяла дебаты кандидатов и максимально продвигала Байдена, чтобы от него отказаться. «Еще год назад партия заявила, что останется с Байденом. По статистике, кандидаты, идущие на второй срок, чаще выигрывают, если являются действующими президентами», — подчеркнул он. Эксперт также напомнил, что на 27 июня назначены первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что на столь позднем этапе президентской гонки единственным веским основанием для выхода Байдена из нее могут стать серьезные проблемы со здоровьем или утрата дееспособности. «Даже если Хантера Байдена посадят, это совсем не причина для снятия с выборов. Это будет равносильно отказу демократов от борьбы, и никакой другой кандидат сейчас не будет способен выступить с Трампом в одном весе и победить», — сказала она РБК.

На случай форс-мажорных обстоятельств резервным кандидатом является не Мишель Обама, а скорее кто-то из политического истеблишмента, находящийся на слуху у избирателя, предположила Журавлева. «Пока муж был президентом, Мишель Обама была заметной фигурой, но ровно в рамках своего статуса первой леди. После того как они выехали из Белого дома, никакой политической активности за ней не наблюдалось, и сейчас вытащить и раскрутить ее практически невозможно, особенно за считаные месяцы до выборов», — полагает она. Альтернативным вариантом может стать Роберт Кеннеди-младший, баллотирующийся в качестве независимого кандидата, но сначала рассматривавший выдвижение на выборы от Демократической партии, предположила Журавлева.

Дубравский также усомнился, что Мишель Обама станет основным кандидатом Демократической партии, в том числе из-за нежелания самой бывшей первой леди идти в большую политику. В случае снятия Байденом своей кандидатуры мало кто из действующих политиков захочет рискнуть своей карьерой, пояснил эксперт. До выборов остается критически мало времени, а на кампанию действующего президента были потрачены значительные ресурсы — но придется все начинать сначала.

Дубравский предположил, что на подобный шаг могут решиться лишь два человека — губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом и 82-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Первый может воспользоваться выдвижением для своей президентской заявки на 2028 год, а второй все равно ничего не теряет в случае поражения. «Но это все маловероятные, практически невозможные сценарии. Байден сегодня единственный и основной кандидат, который выиграл праймериз», — резюмировал эксперт.