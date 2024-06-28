«Мы терпящая крах нация». Чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа

В США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. О чем спорили два главных претендента на пост президента США — в статье РБК

Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты между ведущими претендентами на пост президента США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байденом и Дональдом Трампом. Мероприятие было решено провести еще до того, как обоих формально выдвинут в качестве кандидатов на высший пост (это произойдет на партийных съездах в июле и августе), но это не единственное, чем уникальны прошедшие дебаты.

Впервые с 1960 года в зале не было зрителей — такое решение приняли предвыборные штабы обоих участников. При этом микрофоны Байдена и Трампа включались, лишь когда каждому предоставляли слово, чтобы не дать оппонентам возможности перебивать друг друга: их первые дебаты в 2020 году фактически переросли в перебранку.

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Уникальны и сами президентские выборы, которые пройдут в США 5 ноября. Впервые с 1912 года бывший президент бросил вызов действующему. Более того, 81-летний Байден и 78-летний Трамп — самые возрастные претенденты на высший пост за американскую историю, причем над республиканцем нависла угроза тюремного срока по делу о фальсификации финансовой документации.

Всего дебаты продлились чуть более полутора часов с учетом двух рекламных пауз, во время которых кандидатам запрещалось контактировать с членами избирательных штабов. В преддверии мероприятия американский букмекер BetOnline принимал самые разные ставки: например, сколько раз прозвучит имя российского президента Владимира Путина, кто первым выпьет воды и чью жену упомянут первой, пишет Axios.

РБК собрал самые яркие высказывания Байдена и Трампа по ключевым вопросам.

Про конфликт на Украине и его урегулирование

Дональд Трамп: «Нет, они [условия Путина по мирным переговорам] не приемлемы. Но послушайте, эта война никогда не должна была начаться, если бы у нас был нормальный лидер. Он [Байден] всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории. И я не собираюсь его критиковать — я ничего не критикую, я только говорю о деньгах, которые мы тратим на эту войну. Мы не должны были тратить деньги, этого не должно было случиться. Я урегулирую эту войну между Путиным и Зеленским еще в качестве избранного президента, прежде чем вступлю в должность 20 января».

«Украина не выигрывает эту войну <...>. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Это так печально. Они потеряли так много людей и потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысячи лет, и все из-за него и его глупых решений».

Джо Байден: «Посмотрите, что Трамп сделал с Украиной. Этот парень сказал Трампу (Байден, по всей видимости, оговорился, имея в виду Путина. — РБК), делай что хочешь. И это именно то, что сделал Трамп, — подтолкнул его».

«Кстати, все эти средства, которые мы даем Украине, поступают в виде оружия, которое мы производим здесь, в Соединенных Штатах, и на данный момент мы даем оружие, а не деньги. И наши союзники по НАТО выделили Украине столько же средств, сколько и мы. Вот почему мы сильны».

Про угрозу третьей мировой войны

Дональд Трамп: «Мы действительно терпящая крах нация. Его политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки. А [лидер] Северной Кореи Ким Чен Ын, председатель КНР Си [Цзиньпин], Путин — они не уважают его, они не боятся его, у них нет ничего общего с этим джентльменом, и он собирается довести нас до третьей мировой войны».

Джо Байден: «Если хотите третьей мировой войны — дайте ему [Трампу] победить и сказать Путину, делай с НАТО что хочешь. Есть такая вещь, которая называется статьей 5 [Североатлантического договора]: нападение на одного — это нападение на всех, и оно требует ответа... Хотите развязать войну — просто позвольте Путину взять Киев, убедитесь, что он движется дальше, и посмотрите, что произойдет с Польшей, Венгрией и другими местами вдоль этой границы. Тогда у вас будет война».

Про Владимира Путина

Дональд Трамп: «Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал бы Путин, он бы никогда не вторгся в Украину <...>. Он ничего не сделал, чтобы остановить это. И на самом деле, я думаю, он поощрял Россию к вторжению. Я расскажу вам, что произошло. Он так неудачно поступил с Афганистаном — это был такой ужасный, пожалуй, самый позорный момент в истории страны <...>. Когда Путин увидел это, он сказал: «Знаете что, думаю, что мы войдем туда [на Украину]». Это была его мечта, я говорил с ним об этом. Но он никогда бы не вторгся в Украину, никогда, [если бы я был президентом]».

Джо Байден: «Факт в том, что Путин — военный преступник. Он убил тысячи тысяч людей. И он ясно дал понять одну вещь: он хочет восстановить то, что было частью советской империи, и не просто часть, он хочет всю Украину. Вот чего он хочет. И вы думаете, он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что произойдет с Белоруссией, что, по вашему мнению, произойдет со странами НАТО?»

Про свой возраст

Джо Байден: «Половину своей карьеры я подвергался критике за то, что был самым молодым человеком в политике. Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат США, а теперь я самый возрастной [президент США]. Этот парень на три года меня младше и гораздо менее компетентен».

Дональд Трамп: «Я прошел успешно два когнитивных теста <...>, каждый год прохожу медосмотр. Мы стучим по дереву везде, где у нас есть дерево, но у меня хорошее здоровье. Я выиграл два регулярных клубных чемпионата [по гольфу] даже не среди пожилых, для этого нужно быть очень умным и уметь бить по мячу издалека, а у меня это получается. У него [Байдена] это не получается. Он не может отбить мяч на 50 ярдов <...>. Я чувствую, что нахожусь в такой же хорошей форме, как и 25–30 лет назад, на самом деле я, наверное, даже немного похудел».

Друг про друга

Джо Байден: «Преступления, в которых тебя все еще обвиняют, — и подумай обо всех наказаниях по административным делам, которые тебе грозят. Сколько миллиардов долларов ты должен заплатить в качестве административного штрафа за растление женщины в общественном месте? За целый ряд других поступков? За секс с порнозвездой, пока ваша жена была беременна. О чем ты говоришь? У тебя нравы, как у бродячего кота».

Дональд Трамп: «Если он победит на этих выборах, у нашей страны не будет даже шанса выбраться из этой колеи. У нас, вероятно, больше не останется страны. Вот насколько все плохо. Он, безусловно, худший [президент] в истории».

«Все, что он делает, — это ложь. Это дезинформация».

Про признание Трампом итогов новых выборов

Дональд Трамп: «Если это будут честные, законные и хорошие выборы, то безусловно. Я бы признал и эти [выборы 2020 года], но махинации были просто нелепыми».

Джо Байден: «Я сомневаюсь, что ты примешь это [поражение на выборах], потому что ты такой нытик <...>. Ты не можешь смириться с поражением. Что-то сломалось в тебе, когда ты проиграл в прошлый раз».

О престиже США

Джо Байден: «Соединенные Штаты Америки — страна, которой больше всего восхищаются в мире. Для нас нет ничего невозможного. У нас самые лучшие вооруженные силы в мировой истории, никто не считает нас слабыми».

Дональд Трамп: «В то, что произошло с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — не могут поверить в то, что случилось с Соединенными Штатами Америки. Нас больше не уважают. Мы им не нравимся. Мы даем им все, что они хотят, а они думают, что мы глупые. Они думают, что мы очень глупые люди. Мы столько делаем для других стран, а они ничего не делают для нас. То, что сделал этот человек [Байден], абсолютно преступно».

Про отношения с НАТО

Джо Байден: «Это парень, который хочет выйти из НАТО. Ты останешься в НАТО или выйдешь из НАТО? Мы убеждены, что наша сила в наших альянсах. Нас разделяет большой океан, но сможем ли мы когда-нибудь избежать войны в Европе, большой войны в Европе? Что произойдет, если Путин решит пойти дальше на НАТО?»

Дональд Трамп: «Я сказал [европейским союзникам], что не собираюсь поддерживать НАТО, если вы не заплатите. Они задали мне этот вопрос, защитите ли вы нас от России, на очень секретной встрече с 28 странами-участницами на тот момент. И я сказал: «Нет, если вы не заплатите, я не буду этого делать». И вы знаете, что произошло? В последующие дни и месяцы потекли миллиарды и миллиарды долларов».

Про миграционный кризис на границе с Мексикой

Джо Байден: «Когда он [Трамп] был президентом, он разлучал младенцев с их матерями и сажал их в клетки. Что произошло после того, как изменился закон? Я изменил его таким образом, что теперь на 40% меньше людей пересекает границу нелегально».

Дональд Трамп: «Мы живем в крысином гнезде, они убивают наших людей в Нью-Йорке, Калифорнии и во всех штатах США, потому что у нас больше нет границ. Каждый штат теперь является границей <...>. Мы называем это преступлением мигрантов. Я называю это преступлением байденовских мигрантов. Они убивают наших граждан в таких масштабах, которые мы никогда раньше не видели».

«У нас была самая безопасная граница в истории нашей страны. Все, что ему нужно было сделать, — оставить ее как есть. Он решил открыть нашу границу, открыть нашу страну для людей, которые находились в тюрьмах и психиатрических лечебницах, террористов. Сейчас в нашу страну прибывает самое большое количество террористов со всего мира — не только из Южной Америки, но и с Ближнего Востока».

Про войну на Ближнем Востоке

Джо Байден: «Единственный, кто хочет продолжения войны, — это ХАМАС, единственный. Мы все еще настаиваем на том, чтобы они согласились [на сделку по обмену заключенными]. Тем временем то, что происходит в Израиле, — единственное, в чем я отказал Израилю, это 2000-фунтовые бомбы. Они не очень хорошо действуют в густонаселенных районах, [подвергая опасности] невинных людей. Но мы предоставляем Израилю все необходимое оружие, когда оно им нужно».

Дональд Трамп: «Он [Байден] сказал, что единственный, кто хочет продолжать [боевые действия], — это ХАМАС. На самом деле это Израиль. И ты должен дать ему закончить начатое. Но он [Байден] не хочет этого делать, он стал похож на палестинца, но они его не любят, потому что он очень плохой палестинец. Он слабый».

«ХАМАС никогда бы за миллион лет не вторгся в Израиль. Знаете почему? Потому что я разорил Иран, я никому не позволил бы вести с ним дела. У них закончились деньги. У них не было денег на ХАМАС, у них не было денег ни на что, ни на террор».

Про ответственность за инфляцию в США

Джо Байден: «Вы должны взглянуть на то, с чем я остался, когда стал президентом, чтó Трамп мне оставил. Наша экономика находилась в состоянии свободного падения. С пандемией очень плохо справлялись. Многие люди умирали. Все, что он сказал, это не так серьезно, просто нанесите немного отбеливателя на руку и все будет в порядке. Экономика рухнула. Рабочих мест не было».

Дональд Трамп: «У нас была величайшая экономика за всю историю нашей страны. Мы никогда не добивались таких успехов. Все были поражены этим. Другие страны копировали нас <…>. Но он [Байден] проделал плохую работу. И инфляция убивает нашу страну».