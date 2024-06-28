Дебаты Трампа и Байдена менее чем за 5 минут. Видео

В США прошли первые предвыборные дебаты действующего президента Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа. О чем они спорили — на видео РБК

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Дебаты прошли до формального выдвижения Трампа и Байдена от Республиканской и Демократической партий. Мероприятие впервые с 1960 года проходило без зрителей в студии.