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Выборы президента США ,  
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Дебаты Трампа и Байдена менее чем за 5 минут. Видео

В США завершились первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Сюжет
Выборы президента США
В США прошли первые предвыборные дебаты действующего президента Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа. О чем они спорили — на видео РБК

Дебаты Трампа и Байдена менее чем за 5 минут. Видео
Video

Дебаты прошли до формального выдвижения Трампа и Байдена от Республиканской и Демократической партий. Мероприятие впервые с 1960 года проходило без зрителей в студии.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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