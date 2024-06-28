Маск назвал дебаты «подготовкой к замене» Байдена

Американский бизнесмен Дэвид Сакс раскритиковал работу комментаторов CNN на дебатах, которые «вставили нож в спину» Байдену. Маск ответил на это, что предвыборное мероприятие стало «подготовкой к замене» президента

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Предвыборные дебаты стали подготовкой для смены президента США Джо Байдена, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Наблюдать за тем, как комментаторы CNN вставляют нож в спину Байдену, на самом деле отвратительно. Никакой лояльности. Никакого раскаяния. Это просто отвратительно», — написал Сакс.

Маск в свою очередь ответил: «Они просто говорящие куклы. Это была подготовка к замене». После завершения дебатов бизнесмен пошутил, что победу на них одержали мемы.

Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). 67% зрителей телеканала присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу.

Формально Байден и Трамп еще не выдвинуты в качестве кандидатов от Демократической и Республиканской партий.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что Байден и Трамп станут главными кандидатами на этот пост. Результаты опроса Bloomberg News и Morning Consult показали, что 59% респондентов считают республиканца слишком опасным, а 82% называют 81-летнего демократа слишком старым.

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