Маск назвал дебаты «подготовкой к замене» Байдена
Предвыборные дебаты стали подготовкой для смены президента США Джо Байдена, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
«Наблюдать за тем, как комментаторы CNN вставляют нож в спину Байдену, на самом деле отвратительно. Никакой лояльности. Никакого раскаяния. Это просто отвратительно», — написал Сакс.
Маск в свою очередь ответил: «Они просто говорящие куклы. Это была подготовка к замене». После завершения дебатов бизнесмен пошутил, что победу на них одержали мемы.
Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). 67% зрителей телеканала присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу.
Формально Байден и Трамп еще не выдвинуты в качестве кандидатов от Демократической и Республиканской партий.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что Байден и Трамп станут главными кандидатами на этот пост. Результаты опроса Bloomberg News и Morning Consult показали, что 59% респондентов считают республиканца слишком опасным, а 82% называют 81-летнего демократа слишком старым.
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