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Выборы президента США ,  
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Байден после дебатов зашел в кафе и рассказал о дебатах со «лжецом»

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Выборы президента США

Байден после дебатов зашел в кафе и рассказал о дебатах со «лжецом»
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Президент США Джо Байден после предвыборных дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом зашел в кафе сети Waffle House и пообщался с посетителями.

Действующий лидер США вместе с женой Джилл Байден приехали в кафе, находящееся в Атланте. Они поговорили с посетителями и персоналом заведения, Джилл забрала заказ, переданный ей в белом пакете.

В разговоре с журналистами в Waffle House Байден так оценил свое выступление: «Я думаю, мы справились хорошо». Он также отметил, что его не беспокоят призывы некоторых демократов о том, что ему нужно отказаться от участия в выборах.

Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден
Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден
Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден
Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден
Джо Байден и Джилл Байден
Джо Байден и Джилл Байден
(Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)
Джо Байден
(Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)
Джо Байден и Джилл Байден
(Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)
Джо Байден
(Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)
Джо Байден и Джилл Байден
(Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

На вопрос, есть ли у него какие-либо опасения по поводу его выступления, президент ответил: «Нет, трудно спорить с лжецом. New York Times подсчитала, что он солгал 26 раз. Большая ложь».

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Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

27 июня в эфире CNN состоялись предвыборные дебаты Байдена и Трампа — двух кандидатов в президенты США. Победу в дебатах около 67% зрителей присудили Трампу, Байдена поддержали 33% участника опроса телеканала.

Представители Демократической партии по итогам первого раунда дебатов заявили, что выступление Байдена было столь невыразительным и бессвязным, что вызывает вопросы о необходимости замены его как кандидата от демократов. Два собеседника CNN описали выступление президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице». В штабы альтернативных кандидатов от демократов доноры присылали сообщения со словом wtf («что за фигня»).

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Персоны
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