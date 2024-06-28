Байден после дебатов зашел в кафе и рассказал о дебатах со «лжецом»
Президент США Джо Байден после предвыборных дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом зашел в кафе сети Waffle House и пообщался с посетителями.
Действующий лидер США вместе с женой Джилл Байден приехали в кафе, находящееся в Атланте. Они поговорили с посетителями и персоналом заведения, Джилл забрала заказ, переданный ей в белом пакете.
В разговоре с журналистами в Waffle House Байден так оценил свое выступление: «Я думаю, мы справились хорошо». Он также отметил, что его не беспокоят призывы некоторых демократов о том, что ему нужно отказаться от участия в выборах.
На вопрос, есть ли у него какие-либо опасения по поводу его выступления, президент ответил: «Нет, трудно спорить с лжецом. New York Times подсчитала, что он солгал 26 раз. Большая ложь».
27 июня в эфире CNN состоялись предвыборные дебаты Байдена и Трампа — двух кандидатов в президенты США. Победу в дебатах около 67% зрителей присудили Трампу, Байдена поддержали 33% участника опроса телеканала.
Представители Демократической партии по итогам первого раунда дебатов заявили, что выступление Байдена было столь невыразительным и бессвязным, что вызывает вопросы о необходимости замены его как кандидата от демократов. Два собеседника CNN описали выступление президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице». В штабы альтернативных кандидатов от демократов доноры присылали сообщения со словом wtf («что за фигня»).
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