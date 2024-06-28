Politico: в Европе назвали дебаты в США «поворотным моментом» для Байдена

Politico узнала о разочаровании в ЕС после дебатов Трампа и Байдена

В ЕС разочарованы дебатами Трампа и Байдена пишет Politico. Зрители CNN сочли победителем республиканца, а демократы задумались о смене кандидата

Джо Байден (Фото: Marco Bello / Reuetrs)

Европейские дипломаты и официальные лица на условиях анонимности выразили разочарование и встревоженность первыми предвыборными дебатами в США, в частности выступлением действующего президента Джо Байдена, пишет Politico.

«На международном уровне это не самый лучший образ США, рискую констатировать очевидное», — приводит издание слова одного европейского дипломата. Другой собеседник Politico назвал поверхностными обсуждения внешней политики Вашингтона на прошедшем мероприятии. «Байден не может изложить свою позицию, а Трамп ее преувеличивает», — сказал он.

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Еще один источник издания обвинил Трампа в «чудовищной лжи», но вместе с тем отметил, что в Европе «хотя бы поняли, что он говорит». «Возможно, мы являемся свидетелями поворотного момента для Байдена», — отметил дипломат.

Некоторые официальные лица отметили, что 78-летний Трамп выглядел более энергичным, чем 81-летний Байден, и говорил увереннее, даже когда искажал факты. «Ни для кого не секрет, что Байден стар, и он демонстрирует свой возраст», — сказал европейский чиновник.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Согласно результатам опроса телеканала, 67% зрителей присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу. По данным телеканала, представители и спонсоры Демократической партии назвали невыразительным и бессвязным выступление Байдена и задумались о замене кандидата на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Демократическая и Республиканская партии не выдвигали в качестве своих кандидатов Байдена и Трампа, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост. 82% избирателей считают 81-летнего демократа слишком старым, 59% назвали республиканца слишком опасным, говорится в опросе Bloomberg News и Morning Consult.