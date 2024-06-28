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Выборы президента США ,  
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«Плохой палестинец» и «бродячий кот». Ругань Байдена и Трампа на дебатах

Трамп и Байден обменялись оскорблениями в ходе дебатов
Сюжет
Выборы президента США
Байден и Трамп встретились впервые за четыре года и быстро перешли к взаимным оскорблениям. Президент назвал своего оппонента неудачником, сосунком и гуляющим котом, а тот отвечал словами о худшем лидере и кандидате «из Манчжурии»

Два главных претендента на пост президента США — Джо Байден и Дональд Трамп — провели первые предвыборные дебаты. Снова встретившись лично после четырех лет заочной критики, оба политика продолжили обмениваться оскорблениями, несмотря на попытки организаторов выстроить порядочный разговор.

«Плохой палестинец» и «бродячий кот». Ругань Байдена и Трампа на дебатах
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Кандидатам отключали микрофон, когда говорил их оппонент, что помешало повторению ситуации на дебатах в 2020 году — тогда беседа политиков множество раз перерастала в ругань, они перебивали друг друга, а зрители делились разочарованием от увиденного.

«Мы терпящая крах нация». Чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
Политика
Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

В этот раз дебаты продлились полтора часа. По сведениям CNN, две трети зрителей отдали предпочтение Трампу, выступление нынешнего президента одобрила треть проголосовавших. На дебатах в 2020 году зрители канала присудили победу Байдену.

Собеседники CNN и Politico среди доноров и членов Демократической партии поделились своим разочарованием от того, каким на дебатах предстал Байден. Речь президента была невыразительной и бессвязной, из-за этого демократы обеспокоенно обменивались сообщениями со словами «что за фигня» и вопросами, не стоит ли выдвинуть другого кандидата. «Игра окончена», — оценил давний советник Демократической партии, который активно участвовал в предыдущих избирательных кампаниях.

Где соврали Байден и Трамп на дебатах
Политика
Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

В защиту Байдена выступила вице-президент Камала Харрис. Она призвала американцев обратить внимание на дела президента, а не на его выступления, но признала: тот начал слабо, однако уверенно завершил разговор.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден Дональд Трамп оскорбления
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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