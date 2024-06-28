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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом»

Сюжет
Выборы президента США

Действующий президент США Джо Байден получает деньги из Китая, заявил его предшественник Дональд Трамп на предвыборных дебатах.

«При этом парне у нас теперь крупнейший [торговый] дефицит в истории нашей страны. У нас крупнейший дефицит с Китаем. Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат», — сказал он.

Термин «маньчжурский кандидат» появился после выхода одноименного фильма. Его используют для обозначения агентов влияния иностранного государства или другой внешней силы.

«Вы видели, что он так и не отменил мои пошлины?» — добавил Трамп, говоря о пошлинах, которые он наложил на продукцию из Китая, когда занимал пост президента. «У него крупнейший в истории нашей страны дефицит, самая худшая ситуация с Китаем. Мы будем принадлежать Китаю, если позволим ему далее делать с нами то, что он делает с нашей страной.

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Политика
Дональд Трамп

В предвыборной программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не за сбор налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.

Торговый баланс — соотношение экспорта и импорта. Дефицит возникает, если импорт превалирует над экспортом. С 2020 по 2022 год дефицит торгового баланса в США увеличивался. В 2022 году он достиг рекордных $948,1 млрд.

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