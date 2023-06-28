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Лавров назвал отношения России и Запада «борьбой миров»

Глава МИДа Лавров: Москва больше не может полагаться на юридические гарантии Запада
Лавров заявил, что Запад не хочет мира на Украине, а любым гарантиям «бывших партнеров» больше нельзя доверять. Он подчеркнул, что чем больше они «тянут» с переговорами, тем сложнее в итоге будет договариваться
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Москва больше не может полагаться на договоренности с Западом, включая юридически обязывающие, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Президент много раз говорил, что мы открыты к сотрудничеству. Но в том, что касается наших бывших западных партнеров, не можем полагаться на договоренности с ними, включая имевшие юридический характер. Так что здесь да, это такая «борьба миров», — сказал министр.

По его словам, серьезных предложений по урегулированию на Украине со стороны Запада не поступало, а европейские лидеры, которые публично заявляют о своих планах позвонить Путину, хотят «покрасоваться перед своими избирателями», показать, «какой ты принципиальный и [как] будешь всех учить жизни».

Президент Франции Эмманюэль Макрон неделей ранее заявил, что «возьмет трубку», если ему позвонит Путин. Однако, по его словам, причин звонить российскому лидеру самому у него нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц в марте обещал возобновить общение с Путиным «в свое время». Экс-президент США Дональд Трамп также обещал «срочно» позвонить Путину, если вновь победит на президентских выборах.

«Те, кто отказывается от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — заключил Лавров.

Россия и Украина начали переговоры об урегулировании вскоре после начала военной операции. Они провели несколько очных раундов, затем встречи начали проводить по видеосвязи. В марте 2022 года состоялась еще одна очная встреча делегаций в Стамбуле. В мае того же года стороны объявили о заморозке переговоров.

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В Кремле неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры по Украине, но отмечали, что пока к этому нет никаких предпосылок. МИД России выражал мнение, что достигнуть мира получится в случае, если ВСУ прекратят боевые действия, Запад остановит поставки оружия Киеву, а Украина откажется от стремления вступить в НАТО и вернется к нейтральному статусу. Отдельно в Кремле указывали, что украинским властям нужно учитывать сложившиеся территориальные реалии, а именно включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве, в свою очередь, выступают против переговоров до вывода российских войск — там считают, что это будет означать заморозку конфликта. «Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Лавров назвал отношения России и Запада «борьбой миров»
Лавров назвал отношения России и Запада «борьбой миров»

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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