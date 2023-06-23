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Макрон пообещал взять трубку, если Путин позвонит

Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит Путин, но первым звонить не будет
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит российский лидер Владимир Путин, но самому звонить президенту России у него «нет причин».

«Конечно, я отвечу. <...> Если он [Путин] позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником», — добавил Макрон в эфире Franceinfo.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной инициативе телефонных переговоров с французской стороны, Макрон заявил, что в настоящий момент у него «нет причин звонить» президенту России.

Макрон подчеркнул, что допускает возобновление диалога Парижа с Москвой после окончания военных действий на Украине. Он также выразил готовность Франции быть посредником на переговорах, если «придет время переговоров на условиях Киева».

Французский президент был одним из лидеров, который продолжил звонить Путину после начала военной операции на Украине. Сам Макрон отмечал, что он потерял счет разговорам с российским лидером, которые он провел с декабря 2022 года. «Всего около сотни часов», — отмечал он.

Частое общение президента Франции с президентом России вызывало критику у других европейских лидеров.

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Издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских переговоров 25 июня. В разговоре Макрон попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной — российский президент в ответ заявил, что военные останутся на границе, пока не разрешится ситуация в Донбассе. Оказалось, что журналисты присутствовали при разговоре и вели запись.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом».

Президент Владимир Путин позднее заявил, что негативно относится к разговорам с иностранными лидерами по громкой связи, как это случилось с Макроном. По его словам, теперь при разговорах с Макроном он «исходит из того, что кто-то слушает».

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Эмманюэль Макрон Франция Владимир Путин Россия звонок
Эмманюэль Макрон фото

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