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Военная операция на Украине ,  
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Шольц пообещал поговорить с Путиным «в свое время»

Канцлер ФРГ Шольц: я планирую снова поговорить с Путиным в свое время
Шольц готов возобновить общение с Путиным «в свое время». Пресс-секретарь российского президента отмечал, что тот открыт к диалогу. Последний раз политики общались почти полгода назад

Немецкий канцлер Олаф Шольц возобновит телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время», — сказал Шольц (цитата по Presseportal).

Канцлер отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, при этом стараясь «предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией». Берлин будет действовать «в тесной координации» с партнерами, указал он. По словам Шольца, «последовательность» на этом пути очень ценна, несмотря на проблемы, которые возникли ввиду конфликта.

Говоря о планах США и некоторых стран Европы поставить Украине истребители F-16, Шольц отметил, что у бундесвера таких машин нет. «Мы должны продолжать действовать разумно и уравновешенно», — подчеркнул он.

Канцлер также высказался о перспективах мирного урегулирования конфликта. По его словам, «речь не может идти о заключении своего рода холодного мира, например путем превращения существующего ныне участка фронта в новую границу между Россией и Украиной». Шольц отметил, что мир должен быть «справедливым», «предпосылкой для этого станет вывод российских войск». Он отказался уточнять, будет ли это уход сил России из Крыма. «Не наше дело, вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь», — сказал канцлер.

Власти России неоднократно заявляли, что цели военной операции на Украине будут выполнены. В прошлом декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о выводе войск «не может быть и речи», а украинской стороне нужно принять сложившиеся реалии. «Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — сказал он.

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Последние переговоры между Путиным и Шольцем состоялись в прошлом декабре. Темой этого разговора стали ситуация на Украине, взрыв на «Северных потоках» и реализация «зерновой сделки».

Песков отмечал, что глава государств остается открыт для контактов, в том числе с Шольцем, если это поможет «России достичь собственных целей теми или иными путями». «Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас», — заявил он «Известиям».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олаф Шольц Владимир Путин переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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