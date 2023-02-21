Трамп пообещал срочно позвонить Путину и Зеленскому при победе на выборах

Трамп пообещал «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому в случае победы на выборах

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В случае победы на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп позвонит для решения военного конфликта своим российскому и украинским коллегам — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Такое обещание бывший американский президент дал во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию вел телеканал RSBN на YouTube.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос <...> Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Экс-президент повторил свое утверждение, что Россия бы не начала военную операцию, если бы он оставался лидером США. Он также призвал перестать тратить средства на помощь Украине, добиваясь вместо этого скорейшего урегулирования: «Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов». Трамп считает, что поддержка со стороны США затягивает конфликт.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре, инаугурация проходит в январе следующего года.

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