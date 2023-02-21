Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Трамп пообещал срочно позвонить Путину и Зеленскому при победе на выборах Политика, 05:06
Минздрав Турции сообщил о 294 пострадавших при новых землетрясениях Общество, 04:31
Украина получила за год только половину из обещанных Западом денег Политика, 04:24
В Приднестровье отвергли наличие угрозы для Украины и Молдавии Политика, 04:17
Эксперты сообщили об ухудшении отношения к ЛГБТ в Европе Общество, 03:58
Пушилин счел визит Байдена в Киев способом показать, «кто в доме хозяин» Политика, 03:53
В Новгородской области девятилетний мальчик умер после нападения питбулей Общество, 03:31
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Нидерланды увидели «признаки подготовки Россией саботажа» в Северном море Политика, 03:08
Крупнейший производитель оружия ФРГ назвал сроки выпуска БМП для Украины Политика, 03:05
Bloomberg раскрыл детали подготовки секретного визита Байдена в Киев Политика, 02:34
В Огайо 13 человек пострадали при взрыве на металлургическом заводе Общество, 02:17
Зеленский рассказал о обсуждении поставок нового дальнобойного оружия Политика, 01:49
Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по Nord Stream перенесли Политика, 01:04
Президент Литвы призвал переступить «красные линии» по Украине Политика, 00:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп пообещал срочно позвонить Путину и Зеленскому при победе на выборах

Трамп пообещал «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому в случае победы на выборах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В случае победы на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп позвонит для решения военного конфликта своим российскому и украинским коллегам — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Такое обещание бывший американский президент дал во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию вел телеканал RSBN на YouTube.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос <...> Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Экс-президент повторил свое утверждение, что Россия бы не начала военную операцию, если бы он оставался лидером США. Он также призвал перестать тратить средства на помощь Украине, добиваясь вместо этого скорейшего урегулирования: «Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов». Трамп считает, что поддержка со стороны США затягивает конфликт.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре, инаугурация проходит в январе следующего года.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский США Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter