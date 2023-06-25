Данилов заявил о находящейся в тени группе переговорщиков от России

Глава СНБО Украины: группа будущих российских переговорщиков есть, она пока в тени

Будущая группа переговорщиков с Украиной от России есть, но пока она в тени, заявил глава СНБО Данилов. Он отметил, что в диалоге может принять участие Лукашенко, который накануне договорился с Пригожиным об остановке колонн ЧВК

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Группа будущих переговорщиков с Киевом от Москвы существует, в процессе может принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал он. Других подробностей глава СНБО не привел.

В июне и российская, и украинская стороны отмечали, что условий для начала переговоров между ними нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Москва не видит даже «хлипкого фундамента» для этого, Украина не выражает готовности вести диалог из-за позиции Запада. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что для старта урегулирования российские войска должны «убраться с чужой территории». Москва неоднократно исключала вывод войск и требовала «признать сложившиеся реалии», в том числе включение в состав России новых регионов.

Такое заявление Данилов сделал, комментируя действия ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина, которые президент Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом», а также «предательством» и «ударом в спину».

Пригожин вечером 23 июня заявил, что российское Минобороны нанесло удар по тыловым лагерям «Вагнера», но военное ведомство эту информацию опровергло. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж).

Утром 24 июня он заявил, что силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. Вечером в пресс-службе Лукашенко сообщили, что лидер в течение дня вел переговоры с Пригожиным и они достигли результата — колонны вагнеровцев остановятся. Глава ЧВК сообщил, что его бойцы, не дойдя 200 км до столицы, развернутся и уйдут в свои лагеря. Позднее появились кадры, как ЧВК покидает штаб Южного военного округа в Ростове.

Песков уточнил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию под гарантию слова Путина. Не будут преследовать и бойцов ЧВК.