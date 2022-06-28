Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты на юге России до 6 июля
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщил РБК представитель Росавиации.
Запрет полетов действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В качестве альтернативы ведомство предлагало использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация ввела ограничения на полеты 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов и за время военных действий неоднократно продлевало запрет. Последний раз — до 30 июня.
Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе обещало компенсировать временную остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. После запрета на полеты РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах. Министерство транспорта создало на базе аэропорта Сочи временный хаб.
На этом фоне президент Владимир Путин распорядился выделить субсидии аэропортам, куда ограничены полеты, для компенсации расходов из-за ограничений. Также он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны с апреля по октябрь текущего года.
20 июня глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ведомство обсуждает вопрос о возможности возобновления полетов в Крым с Министерством обороны. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал он.