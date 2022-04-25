Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Экономика ,  
0 

Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До 30 апреля правительство России должно предоставить субсидии аэропортам 11 городов, полеты в которые прекращены с 24 февраля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета аэропортам южной и центральной части Российской Федерации, в которых введены ограничения на полеты, — на компенсацию расходов, понесенных в период действия таких ограничений (в целях устранения последствий применения ограничений и поддержания возможности работы этих аэропортов)», — говорится в сообщении.

Глава государства также перечислил другие меры, необходимые для поддержки авиаотрасли:

  • компенсация расходов авиакомпаний при осуществлении перевозок внутри страны в период с апреля по октябрь 2022 года, на это планируется выделить не менее 110 млрд руб.;
  • компенсация авиаперевозчикам расходов, связанных с возвратом пассажирам средств за билеты на отмененные с 24 февраля международные рейсы и на внутренние рейсы в закрытые с того же времени аэропорты;
  • разработка и реализация комплексной программы развития авиационной отрасли на период до 2030 года;
  • урегулирование вопросов с возвратом авиакомпаниями лизингодателям лизинговых платежей за самолеты.

Региональные аэропорты сообщили о сокращении потока пассажиров
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

С 24 февраля Росавиация ввела ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, из-за того что воздушная зона вблизи российско-украинской границы стала небезопасной для гражданских самолетов. 23 апреля ограничение в десятый раз продлили, теперь до 1 мая.

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы не только в эти города, но и за рубеж, из-за того что страны Европы, США, Канада, Австралия и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры. После того как ЕС запретил продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям, возникла угроза ареста самолетов за границей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Европейское небо закрыто для России. Кто выиграет от этой авиаблокады
Статьи
Pro
В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы
Статьи
Материалы к статье
Теги
Владимир Путин субсидии Аэропорты авиаперевозки
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок
Бизнес
«Известия» сообщили о введении во Внуково режима простоя
Общество
Аэропорт Шереметьево закрыл два терминала и одну взлетную полосу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter