Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам

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До 30 апреля правительство России должно предоставить субсидии аэропортам 11 городов, полеты в которые прекращены с 24 февраля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета аэропортам южной и центральной части Российской Федерации, в которых введены ограничения на полеты, — на компенсацию расходов, понесенных в период действия таких ограничений (в целях устранения последствий применения ограничений и поддержания возможности работы этих аэропортов)», — говорится в сообщении.

Глава государства также перечислил другие меры, необходимые для поддержки авиаотрасли:

компенсация расходов авиакомпаний при осуществлении перевозок внутри страны в период с апреля по октябрь 2022 года, на это планируется выделить не менее 110 млрд руб.;

компенсация авиаперевозчикам расходов, связанных с возвратом пассажирам средств за билеты на отмененные с 24 февраля международные рейсы и на внутренние рейсы в закрытые с того же времени аэропорты;

разработка и реализация комплексной программы развития авиационной отрасли на период до 2030 года;

урегулирование вопросов с возвратом авиакомпаниями лизингодателям лизинговых платежей за самолеты.

С 24 февраля Росавиация ввела ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, из-за того что воздушная зона вблизи российско-украинской границы стала небезопасной для гражданских самолетов. 23 апреля ограничение в десятый раз продлили, теперь до 1 мая.

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы не только в эти города, но и за рубеж, из-за того что страны Европы, США, Канада, Австралия и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры. После того как ЕС запретил продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям, возникла угроза ареста самолетов за границей.