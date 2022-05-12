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Росавиация приостановила публикацию сведений об авиаперевозках

В последний раз Росавиация предоставляла производственные показатели аэропортов в марте. Ранее публиковать статистические данные перестали Росморречфлот, ФТС и другие ведомства
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росавиация временно перестала публиковать статистические данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов, подтвердил РБК представитель ведомства. Он отказался предоставить детали.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Внимание на это обратили российские информагентства. Росавиация ранее раскрывала данные несколько раз в месяц: сведения о перевозках пассажиров, данные о пассажиропотоке через российские аэропорты, статистику интенсивности использования воздушного пространства российскими и иностранными авиакомпаниями.

В последний раз Росавиация раскрывала производственные показатели аэропортов в конце марта, это были данные за январь—февраль.
За март данные официально уже не публиковались.

Внуково вернулся в тройку крупнейших аэропортов России
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В марте, как подсчитал РБК, крупнейшими по пассажиропотоку российскими аэропортами стали Шереметьево, Домодедово и Внуково. Последний, который за три месяца 2022 года обслужил 3,51 млн пассажиров, вновь вернулся в первую тройку (аэропорт вышел из нее по итогам 2021 года), сместив на четвертую строку Пулково.

В конце апреля Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Федеральная таможенная служба также перестала раскрывать статистику импорта и экспорта во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

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Месяцем ранее на фоне санкций Центробанк разрешил российским банкам не раскрывать основные формы отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). Позже ЦБ ввел послабления по раскрытию сведений для всех финансовых организаций.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация статистика данные авиаперевозки пассажиропоток
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