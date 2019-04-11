Эксперты из США и России словами Горбачева и Рейгана напомнили об СНВ-3

Эксперты из США и России словами Горбачева и Рейгана напомнили об СНВ-3

Участники российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями считают, что США и России нужно не допустить новой гонки вооружений и продлить договор об СНВ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Соперничество в стратегической сфере между США и Россией и риски военной конфронтации нарастают, говорится в поступившем в РБК заявлении участников российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями, организованной Институтом США и Канады Российской академии наук.

Они призвали правительства США и России «выразить приверженность» укреплению стабильности и противодействию негативным тенденциям. В частности, эксперты напомнили о совместном заявлении президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в котором говорилось, что «в ядерной войне нельзя победить, и ее нельзя начинать».

Кроме того, эксперты указали на необходимость продления до 2026 года или же проведения переговоров по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Эксперты также считают необходимым избежать новую гонку вооружений из-за вероятного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвали США и Россию регулярно проводить переговоры о факторах, влияющих на стратегическую стабильность, в том числе новые технологии и виды наступательных ядерных систем, а также стратегический потенциал третьих стран.