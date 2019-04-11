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Эксперты из США и России словами Горбачева и Рейгана напомнили об СНВ-3
Участники российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями считают, что США и России нужно не допустить новой гонки вооружений и продлить договор об СНВ
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Соперничество в стратегической сфере между США и Россией и риски военной конфронтации нарастают, говорится в поступившем в РБК заявлении участников российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями, организованной Институтом США и Канады Российской академии наук.

Они призвали правительства США и России «выразить приверженность» укреплению стабильности и противодействию негативным тенденциям. В частности, эксперты напомнили о совместном заявлении президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в котором говорилось, что «в ядерной войне нельзя победить, и ее нельзя начинать».

Кроме того, эксперты указали на необходимость продления до 2026 года или же проведения переговоров по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Эксперты также считают необходимым избежать новую гонку вооружений из-за вероятного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвали США и Россию регулярно проводить переговоры о факторах, влияющих на стратегическую стабильность, в том числе новые технологии и виды наступательных ядерных систем, а также стратегический потенциал третьих стран.

По словам научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, содержание коммюнике экспертов будет доведено до сведения российских властных структур. «Как говорили в советское время, заявление будет направлено в соответствующую инстанцию», — сказал он журналистам. «Эксперты контакты подобного рода проводятся еще с 1960-х годов, и они в значительной степени помогли подготовить существующие соглашения [в сфере контроля над вооружениями]. Впрочем, это не значит, что правительства и президенты соглашаются с любыми предложениями, которые делают аналитики», — сказал он.

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США приостановили участие в ДРСМД в начале феврале, Россия ответила зеркально. Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что к переговорам с Россией по контролю над вооружениями нужно подключить Китай. В Кремле заявили, что не получали «внятных предложений» по данному вопросу.

СНВ-3 был заключен в 2010 году, договор действует до 5 февраля 2021 года. По его условиям, США и Россия должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подлодках и бомбардировщиках, — до 700 единиц.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Пудовкин
Теги: эксперты, СНВ
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