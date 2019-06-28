Сдержанная Мэй и удивленный Путин: эмоции саммита G20

В Осаке (Япония) проходит саммит G20. В течение двух дней мировые лидеры должны обсудить основные международные проблемы и заключить серию договоренностей. Как проходят их встречи — в фоторепортаже РБК

Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с председателем КНР Си Цзиньпином (слева) и президентом России Владимиром Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин Президент США Дональд Трамп пожимает руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду



Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи Слева направо: президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (слева) с президентом России Владимиром Путиным Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и канцлер Германии Ангела Меркель