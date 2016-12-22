Госсекретарь США назвал три договоренности Путина и Трампа

Президенты Трамп и Путин на саммите в Хельсинки договорились по трем пунктам, заявил на слушаниях в сенате госсекретарь США Помпео. Он также заявил о продолжении американской политики сдерживания в адрес России

Майк Помпео (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

Администрация США продолжает предпринимать шаги по сдерживанию агрессии России, заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом указал, что Вашингтон оставляет дверь для диалога с Москвой открытой и в конечном счете хотел бы направить отношения с Россией в более позитивное русло: «Мы не можем добиться прогресса в отношениях, если мы не разговариваем». Об этом глава Госдепартамента заявил в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос главы комитета Боба Коркера о стратегии президента Дональда Трампа на российском направлении. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

В ходе слушаний Коркер раскритиковал Трампа за его скрытность по поводу договоренностей, которых он добился на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на их встрече в Хельсинки 16 июля. Как обратил внимание Коркер, Трамп пригласил российского лидера в США, чтобы обсудить с ним реализацию договоренностей, «о которых он нам даже не рассказал». Помпео ответил, что «президент вправе проводить встречу в том ключе, в которым считает нужным». По утверждению госсекретаря, в приватном характере беседы Путина и Трампа нет ничего противоестественного. Отвечая на вопрос члена комитета Роберта Менендеса о том, обсуждали ли президенты санкции, Помпео заявил: по итогам переговоров «санкционная политика США остается прежней». При этом глава Госдепартамента признал, что не общался с американским переводчиком, который находился в комнате во время переговоров Трампа и Путина.

Помпео назвал три договоренности, которые Путин и Трамп намерены реализовывать в ближайшее время. В качестве первой договоренности глава Госдепартамента указал укрепление отношений между предпринимателями двух стран и создание российско-американского бизнес-форума. Вторая инициатива, над которой Путин и Трамп намерены работать — «воссоздание совета по вопросам борьбы с терроризмом» на уровне заместителей внешнеполитических ведомств, добавил Помпео. В качестве третьей договоренности госсекретарь назвал сирийское досье: США и Россия намерены работать над улучшением в стране гуманитарной обстановки. По словам Помпео, такие шаги необходимы, чтобы в Сирию вернулись беженцы.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс говорила, что единственной договоренностью, которую Трамп и Путин достигли на саммите, была договоренность о продолжении контактов по линии ответственных за национальную безопасность двух стран.

Помпео был приглашен на слушания в сенат после того, как после саммита в Хельсинки конгрессмены и эксперты раскритиковали Трампа за непоследовательность в ряде вопросов, связанных с Россией. На пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля, американский лидер сказал, что верит заверениям российского президента, что Россия не вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Однако уже на следующий день, 17 июля, он заявил, что верит докладам американской разведки о том, что вмешательство все-таки имело место быть. О том, что Москва пыталась повлиять на выборы два года назад — и продолжает вести деятельность, направленную на дестабилизацию Америки, на прошлой неделе заявляли глава национальной разведки Дэн Коутс и шеф ФБР Кристофер Рэй. «Трамп понимает, что произошло в 2016 года и поддерживает выводы разведсообщества», — заверил Помпео в ходе слушаний в комитете, подчеркнув, что сам разговаривал с ним на эту тему.

Из-за опасений возможного вмешательства сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Менендес во вторник рассказали о намерении расширить антироссийские санкции. Они намерены подготовить законопроект о введении новых ограничений в отношении российского госдолга, а также отечественных энергетических и финансовых компаний. «Соединенные Штаты должны продемонстрировать, что мы защитим нашу нацию и не допустим послаблений в борьбе с попытками подрыва западной демократии», — заявили сенаторы в совместном заявлении. «Мы хотим создать инструменты, которые сможем использовать против агрессоров», — добавил Менендес в ходе слушаний в среду, 25 июля.

Помпео допустил, что примет участие в разработке новый антироссийских санкций.​​​​ Он также сообщил, что предупреждал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о негативных последствиях в случае, если Москва продолжит вмешиваться в выборы. «Мы будем постепенно поднимать уровень издержек, которые Россия понесет в случае проявления агрессии, но при этом держать каналы для диалога открытыми», — сказал госсекретарь. Путин на саммите в Хельсинки и раньше говорил о том, что Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела США.