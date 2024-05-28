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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский раскритиковал Байдена за идею пропустить «саммит мира»

Зеленский упрекнул Байдена за идею пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Отсутствие Байдена на «саммите мира» в Швейцарии «не самое сильное решение США», которое «вызовет аплодисменты Путина», считает Зеленский. В Кремле называли бесперспективной предстоящую конференцию без участия России
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Участие президента США Джо Байдена в «саммите мира» в Швейцарии важно для других стран, его отсутствие «вызовет аплодисменты» президента России Владимира Путина, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я считаю, что Байден нужен «саммиту мира» и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

Зеленский назвал возможное отсутствие Байдена на конференции «не самым сильным решением» США. Ему неизвестно, на каком уровне Вашингтон примет участие в предстоящем мероприятии.

Президент Украины отметил, что также ожидает ответа об участии представителей африканских стран, Китая и Бразилии. «Мы открыты для всех, важно мнение каждого», — заключил он.

Ранее Зеленский обратился к Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию. Власти Китая неоднократно выступали за участие двух сторон конфликта в подобных мероприятиях и сравнивали встречи без России с «потемкинской деревней». Пекин бойкотирует саммит в случае отказа от приглашения Москвы, писала Politico со ссылкой на источники.

26 мая источник Reuters подтвердил участие США в мирной конференции по Украине, но не уточнил, на каком уровне будет представлена страна. Bloomberg писал, что Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии. Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказались от участия в мероприятии.

Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира»
Политика
Си Цзиньпин и&nbsp;Джо Байден
«Саммит мира» пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Как заявляли в МИД Швейцарии, Россию на него не пригласили «на этом этапе». По словам президента Украины, Киев планирует обсудить три вопроса: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Сама «формула мира» Зеленского базируется на требовании о выводе российских войск за пределы границ 1991 года.

В Кремле сочли бесперспективной предстоящую конференцию без участия Москвы. По словам Путина, смысл этого мероприятия заключается в предъявлении России ультиматума от как можно большего числа стран. Российская сторона также исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает Киев учесть «реалии на земле».

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Украина Россия США Швейцария Владимир Зеленский Джо Байден Владимир Путин
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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