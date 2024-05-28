Зеленский раскритиковал Байдена за идею пропустить «саммит мира»

Зеленский упрекнул Байдена за идею пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

Отсутствие Байдена на «саммите мира» в Швейцарии «не самое сильное решение США», которое «вызовет аплодисменты Путина», считает Зеленский. В Кремле называли бесперспективной предстоящую конференцию без участия России

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Участие президента США Джо Байдена в «саммите мира» в Швейцарии важно для других стран, его отсутствие «вызовет аплодисменты» президента России Владимира Путина, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я считаю, что Байден нужен «саммиту мира» и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

Зеленский назвал возможное отсутствие Байдена на конференции «не самым сильным решением» США. Ему неизвестно, на каком уровне Вашингтон примет участие в предстоящем мероприятии.

Президент Украины отметил, что также ожидает ответа об участии представителей африканских стран, Китая и Бразилии. «Мы открыты для всех, важно мнение каждого», — заключил он.

Ранее Зеленский обратился к Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию. Власти Китая неоднократно выступали за участие двух сторон конфликта в подобных мероприятиях и сравнивали встречи без России с «потемкинской деревней». Пекин бойкотирует саммит в случае отказа от приглашения Москвы, писала Politico со ссылкой на источники.

26 мая источник Reuters подтвердил участие США в мирной конференции по Украине, но не уточнил, на каком уровне будет представлена страна. Bloomberg писал, что Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии. Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказались от участия в мероприятии.

«Саммит мира» пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Как заявляли в МИД Швейцарии, Россию на него не пригласили «на этом этапе». По словам президента Украины, Киев планирует обсудить три вопроса: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Сама «формула мира» Зеленского базируется на требовании о выводе российских войск за пределы границ 1991 года.

В Кремле сочли бесперспективной предстоящую конференцию без участия Москвы. По словам Путина, смысл этого мероприятия заключается в предъявлении России ультиматума от как можно большего числа стран. Российская сторона также исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает Киев учесть «реалии на земле».