Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира»

Байден и Си Цзиньпин должны помочь «приблизить мир, а не паузу между ударами», сказал Зеленский. Ранее стало известно, что президент США пропустит саммит из-за предвыборной гонки, а Пекин хочет присутствия делегации России

Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press)

Президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину следует приехать на саммит по «формуле мира» для урегулирования российско-украинского конфликта. С такой просьбой в телеграм-канале обратился президент Украины Владимир Зеленский.

«Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — написал он.

По словам украинского президента, ни одна страна не может остановить конфликт только своими усилиями, необходимо участие лидеров мира.

Саммит начнется 15 июня в Швейцарии, свое участие подтвердили 80 стран, Киев продолжает работу по увеличению их количества, сказал Зеленский. Он задался вопросом, желает ли диалога российская сторона, и заявил, что Украина чаще всех сталкивалась с «обманом со стороны России на переговорах».

Украинская «формула мира», базируется на требованиях восстановления границ 1991 года и вывода российских войск за их пределы, Киев вынесет на обсуждение в Швейцарии только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

«Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял такой выбор Зеленский.

Российскую сторону на саммит не пригласили, МИД называет настоящим способом прекратить конфликт прекращение поставок оружия Украине. Москва требует признать за ней суверенитет над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

По мнению президента Владимира Путина, главной проблемой урегулирования является вопрос выполнения Западом данных им гарантий. Прежде Путин неоднократно обвинял западные страны в обмане по договоренностям насчет Украины.

Байден пропустит саммит по Украине из-за приближения выборов президента США, запланированных на ноябрь, и вместе этого посетит встречу с донорами его кампании в Калифорнии, выяснил ранее Bloomberg. Китайский МИД обещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

Также на саммите не будет президента ЮАР Сирила Рамафосы — в стране объяснили это тем, что в конце мая пройдут парламентские выборы. Помимо него, участвовать в саммите не будет президент Бразилии Лула да Силва, сообщили источники CNN.